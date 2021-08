Grande Fratello Vip 2021: due ex allievi di Amici nel cast, i nomi bomba

Fervono i preparativi per la messa in onda del prossimo Grande Fratello Vip che come da programma partirà a Settembre. Alla conduzione del reality che lo scorso anno si è prolungato più del previsto è stato confermato Alfonso Signorini che sta selezionando il cast dei futuri inquilini della casa di Cinecittà in modo appropriato. In studio con il direttore di Chi ci saranno come opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che daranno il loro animato contributo al reality dal di fuori. Il cast del GFVIP dovrebbe essere già al completo anche se in questo ore è sopraggiunta la notizia che due ex allievi d’Amici sono stati scelti come inquilini.

Grande Fratello Vip, chi sono i due ex allievi d’Amici

Il settimanale Oggi ha riportato i nomi dei due ragazzi che con molta probabilità entreranno nella casa di Cinecittà, due personaggi molto popolari che hanno raggiunto la visibilità grazie al talent di Maria de Filippi e che oggi cercano un nuovo riscatto artistico ma soprattutto desiderano mettersi alla prova: stiamo parlando di Luca Vismara e Moreno entrambi cantanti. Luca ha anche partecipato all’Isola dei Famosi dov’è arrivato in finale con Marina la Rosa. Moreno invece dopo un periodo di visibilità è sparito dalle scene e ora avrebbe accettato di fare il Grande Fratello Vip.

I nomi dei due ex allievi d’Amici si aggiungono a quelli già confermati nei giorni scorsi. Tra i personaggi da cui ci si attende molto c’è quello di Tommaso reduce dalla partecipazione fallimentare a Temptation Island, il ragazzo nel reality ha perso la sua fidanzata più grande di lui di circa 20 anni a causa di un tradimento lampo con la single Giulia. Presente anche Giucas Casella che partecipa al suo terzo reality e poi potrebbero essere confermata la partecipazione di Carmen Russo e di Davide Silvestri.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini insieme a Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini è molto preso dall’organizzazione del Grande Fratello Vip, per il direttore di Chi ogni cosa deve essere fatta con cognizione è anche per questo che farsi paparazzare con le sue due nuove opinioniste è determinante per dimostrare al pubblico quanto feeling c’è dietro le quinte del programma.

Uno scatto apparentemente spontaneo quello pubblicato da Chi che rivela anche che Adriana Volpe ex gieffina e Sonia Bruganelli siano molto prese dal nuovo impegno. E se la Volpe conosce bene le dinamiche del reality e della tv in generale la moglie di Paolo Bonolis pur lavorando dietro le quinte di numerosi programmi tv in realtà è una persona diretta e senza filtri appassionata del GFVIP non esiterà a dire la sua anche quando potrà apparire scomoda.