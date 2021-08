Belen e Cecilia pubblicano uno scatto, i fan notano il “difetto” fisico

Le sorelle Rodriguez da sempre molto unite e accomunate da fattori comuni, fatti di bellezza e sensualità: ecco come Belen e Cecilia si mostrano in uno scatto ma, balza all’occhio, un difetto.

Belen Rodriguez e sua sorella minore, Cecilia, hanno davvero un bellissimo rapporto molto saldo, che le unisce e le lega. Spesso le due donne, entrambe di una bellezza da capogiro, si sono trovate a raccontare il loro rapporto speciale e soprattutto la piccola Rodriguez ha parlato di sua sorella Belen come una ‘guida’ per la famiglia, e soprattutto un esempio da seguire e di cui andare orgogliosi.

Cecilia ha anche raccontato di un lungo periodo vissuto lontano da Belen soprattutto quando quest’ultima iniziava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo italiano e, per cause di forza maggiore, si era trasferita dall’Argentina.

Oggi le due sorelle ammettono di essere due donne dai caratteri diversi ma ognuna prova grande stima per l’altra: “Lavoriamo anche insieme e, seppure non abbiamo sempre le stesse idee, alla fine siamo sempre d’accordo” aveva detto Cecilia in una passata intervista.

Adesso che Cecilia si gode la gioia di essere diventata zia bis e coccola la piccola Luna Marì, secondogenita di Belen, dopo Santiago, spunta uno scatto di qualche tempo fa che fa notare un dettaglio particolare.

Belen e Cecilia in una foto: spunta un difetto

Forse i più invidiosi della bellezza mozzafiato delle due sorelle Rodriguez e dei loro corpi statuari, hanno evidenziato sui social un ‘difetto’, se così può essere definito, in una fotografia pubblicata qualche tempo fa.

Belen e Cecilia, che oltre al legame di sangue condividono anche alcuni progetti di lavoro, avevano pubblicato delle foto pubblicitarie per la loro linea di costumi ‘Me-Fui’, capi realizzati da loro, la quale propaganda viene fatta soprattutto sui social.

Sotto il banco d’accusa è finito uno scatto in particolare dove le due sorelle indossano due costumi minimal di colore rosa. Entrambe sono pazzesche e i costumi fanno emergere, oltre alle loro linee perfette, tutta la sensualità delle due showgirl argentine. Allora qual è il dettaglio che il pubblico ha notato e ha annoverato come difetto? Oggettivamente le Rodriguez non hanno difetti ma per il popolo del web entrambe eccederebbero troppo con l’uso di Photoshop. Belen e Cecilia sono davvero molto belle al naturale per cui, per gli utenti, l’uso eccessivo dei filtri che farebbero appare del tutto inutile e impopolare.

Cecilia e il primo incontro con Luna Marì

L’ultima arrivata di casa Rodriguez, lo scorso 11 luglio, è la piccola Luna Marì, secondogenita di Belen. La zia Cecilia, quindi, dopo aver festeggiato il compleanno del compagno Ignazio Moser, non ha esitato a raggiungere sua sorella e la piccolina in Veneto.

LEGGI ANCHE : Belen, arriva l’indiscrezione sulla sua vita privata: “Stefano De Martino…”

LEGGI ANCHE : Belen torna al lavoro a una settimana dal parto: come si è mostrata

Il primo incontro è stato davvero molto emozionante al punto che zia Cecilia si è scattata una fotografia con la nipotina e, pubblicandola sui social, ha aggiunto un commento meraviglioso, definendo Luna Marì unica come sua mamma: “Sono già innamorata di te e prometto di prendermi cura di te” ha scritto la Rodriguez.