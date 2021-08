Caterina Balivo volto sfigurato dalla chirurgia: la conduttrice ci prova ma….

Volto amato della tv Caterina Balivo da qualche anno è lontana dal piccolo schermo ma solo per scelta, dopo aver condotto con successo alcuni programmi nella striscia quotidiana del primo pomeriggio ha scelto d’aspettare il suo momento e a parte qualche apparizione come ospite e giurata ne Il Cantante Mascherato in questi ultimi mesi si è dedicata alla sua attività social ma soprattutto alla sua famiglia. Attualmente la conduttrice sta trascorrendo le vacanze insieme ai figli e i post sui social confermano quanto sia serena e tranquilla: i giorni di vacanza sono davvero speciali.

Caterina Balivo volto deformato: cosa è successo?

Come abbiamo detto Caterina Balivo è molto attiva sui social dove ha un seguito elevatissimo di fans, la giovane conduttrice è stata anche promossa influencer e questo è per lei un vanto soprattutto perchè riesce ad interagire con i fans in modo diretto e sincero. Nelle settimane scorse ha condiviso una storia Instagram che ha fatto molto preoccupare i fans, increduli nel credere che la conduttrice avesse ceduto al ritocco estetico. Le immagini sono state immediatamente commentate e ritraevano la Balivo decisamente deformata in viso: lineamenti e labbra gonfie la Balivo sembrava un mostro o almeno così si è definita.

Solo più tardi la conduttrice ha rivelato d’aver usato un particolare filtro che rivela in anteprima i risultati degli eventuali ritocchi estetici causati dal botulino. Le immagini hanno infatti reso noto alla showgirl come sarebbe se ritoccasse le labbra o alcune parti del suo viso: il risultato è davvero sorprendente ma soprattutto non invitante tanto che alla fine la Balivo ha ammesso di tenersi le sue labbra fine e tutti gli altri apparenti difetti. Insomma il filtro è molto utile ma soprattutto scoraggia dal ricorrere al ritocco e invita tutte le donne ad amare anche i primi segni del tempo.

Caterina Balivo: “Mi vedo un mostro”

Caterina Balivo ha commentato il gioco dei filtri che hanno modificato visibilmente la sua immagine in modo diretto, confermando la sua non condivisione al ritocco estetico nonostante in passato abbia avuto qualche incertezza: “ Volevo ringraziare chi ha pensato a questo filtro, perché io mi vedo mostruosa. A volte quando vedo alcune donne rifatte dico: ma non si vedono che sono dei mostri? No. Oppure forse sì e non sanno come tornare indietro. Vabbè, comunque, mi tengo le mie labbra sottili e pure un po’ storte ”.

La conduttrice a quanto pare si piace com’è e non ha nessuna intenzione di modificare con ritocchi estetici il suo viso, le anticipazioni rese dall’app non le sono piaciute anzi si è vista davvero mostruosa.