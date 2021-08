Sarah Jessica Parker capelli grigi sul set: com’è diventata la protagonista di Sex and The City

Atteso, sperato e finalmente rivelato il ritorno del sequel di Sex and the City è oggi una realtà! Le protagoniste della famosa serie sono tornate sul set pronte ad allietare tutte le loro fans che da tempo attendono di conoscere come la storia delle iconiche amiche newyorkesi prosegue. Intanto sono trapelate le prime immagini delle riprese e tutto è già diventato mood e tendenza: dal look di Sara Jessica Parker iconico e sempre griffato e alla moda alla reunion amorosa con Mister Big che tante donne ha fatto innamorare, ma anche soffrire e arrabbiare. Tuttavia ad essere celebrate sui social ma anche dalla stampa internazionale sono soprattutto Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon che dal primo ciack di Sex and the City And Just Like That…hanno sfoggiato un look decisamente insolito che ha riscosso un inaspettato successo.

Sara Jessica Parker sorprende i fans

Carrie e Miranda questo il nome dei personaggi che interpretano hanno messo in bella vista i loro capelli grigi, i paparazzi assediati intorno al set del sequel non hanno potuto fare a meno di notare questa scelta da parte delle due star sempre attente, anche se a modo loro, allo stile e all’aspetto estetico. Uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del mondo e che ha ottenuto molti commenti positivi soprattutto dalle donne che hanno superato gli anta sempre in lotta con i segni del tempo che invece a quanto pare andrebbero accolti come meno preoccupazione.

Sui social sono arrivati tantissimi complimenti per la scelta insolita di mostrare la ricrescita, molte le donne che hanno dimostrato d’essere fieri di Sara Jessica Parker e della sua collega che non hanno avuto nessun problema ad apparire in pubblico con i capelli grigi: “Ho trovato una foto che definisce più il mio concetto di estetica o bellezza personale di questa foto. Amo le donne vere, quelle che si prendono cura di se stesse, ma dalla naturalezza, in un accompagnamento, una cura, alcune routine che impreziosiscono, ma in cui predomina l’essenza individuale, la propria energia, il proprio io interiore.” Ha scritto un nota influencer spagnola.

Sara Jessica Parker e Cynthia Nixon impeccabile ritorno sul set

Se la decisione d’apparire con i capelli grigi sia stata casuale o voluta non è dato sapere, certo è che Sara Jessica Parker e Cynthia Nixon sono apparse impeccabili, icone di stile e sempre alla moda. Sui social hanno anche celebrato il primo ciack condividendo la loro gioia d’essersi ritrovarsi sul set ancora una volta insieme.

Cynthia ha postato: “And just like that, it was day one!! “. La Parker invece ha condiviso alcuni scatti del dietro le quinte mostrandosi al trucco alle 7 di mattina: ovviamente ha ottenuto l’apprezzamento di tutti i suoi follower.