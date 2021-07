Nuove indiscrezioni sulla famiglia reale inglese: come educano i loro figli William e Kate?

La famiglia reale inglese, dopo aver passato anni a mantenere un certo riserbo riguardo la loro vita privata, sta affrontando un periodo pieno di pettegolezzi che la riguardano. Le ultime vicende accadute a Buckingham Palace sono ormai sulla bocca di tutti, ma ecco che spuntano nuove indiscrezioni su due dei componenti più amati della famiglia: William e Kate.

È in attesa l’uscita del libro Finding freedom 2, scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand. Quali saranno le nuove indiscrezioni sulla famiglia della regina? Ecco, in anteprima, tutto ciò che siamo riusciti a sapere.

Che genitori sono William e Kate?

In molte apparizioni pubbliche vediamo William e Kate vestire i panni di genitori amorevoli, ma al tempo stesso attenti alla buona educazione dei loro tre bambini: George, Charlotte e il piccolo Louis. Ma quali saranno i metodi educativi utilizzati dal duca di Cambridge e consorte?

Nel libro Finding freedom 2 sono previsti alcuni capitoli che tratteranno proprio dell’educazione dei principini. Una fonte del Sun rivela che William e Kate avrebbero delle regole imprescindibili riguardanti l’educazione dei loro figli. Ecco cosa afferma la fonte sopracitata: “Gridare è off-limits”. E ancora: “Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli”. Sembrerebbe, tuttavia, che i duchi di Cambridge non contemplino punizioni nel loro metodo educativo. La fonte, a riguardo, aggiunge: “Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro”.

Anche William e Kate, come tanti altri genitori, hanno quindi preferito utilizzare il dialogo come mezzo di educazione per i futuri reali d’Inghilterra.

Harry e Meghan tornano sotto le luci dei riflettori

L’educazione dei tre piccoli principi d’Inghilterra non è di certo l’unico tema trattato all’interno di Finding freedom 2. Successivamente l’uscita del libro, una nuova bufera potrebbe scagliarsi su Buckingham Palace.

I protagonisti sono di nuovo loro, i chiacchieratissimi Harry e Meghan. Nelle pagine del libro inerenti a loro verrà affrontato un tema molto delicato della vita della coppia, ovvero, l’aborto spontaneo avuto dalla Markle nell’estate 2020, e il processo tramite il quale l’attrice è riuscita a superare quel terribile trauma.

Nel libro, ovviamente, non mancheranno di certo riferimenti all’allontanamento dalla famiglia reale di Meghan e Harry, e all’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey. Ricordo, inoltre, che entro il 2022 è attesa anche l’uscita dell’autobiografia del secondogenito di Lady D: altro motivo per il quale la regina potrebbe sentir tremare la terra sotto i suoi piedi. Insomma, sembrerebbe che i problemi, a corte, siano tutt’altro che finiti.