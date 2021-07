Francesco Gabbani operato: le condizioni di salute del cantante

Attimi di panico per tutti i fan di Francesco Gabbani che, alcune ore fa, ha reso pubblica una foto che lo ritraeva in ospedale. Il cantante ha deciso di comunicare la notizia a cose già avvenute.

Il talento di Francesco è innegabile. Inizia a collezionare i suoi primi successi molto giovane, prima ancora di completare gli studi al liceo. La vera popolarità, però, arriva nell’anno 2015, quando Gabbani vince la 66° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con il brano intitolato Amen. Non contento, l’anno successivo Francesco si ripresenta a Sanremo, questa volta nella categoria “Big”, aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva la vittoria della competizione con il brano Occidentali’s Karma. Da allora Francesco Gabbani ci ha regalato un successo dietro l’altro. Alcune ore fa, però, il cantante ha dovuto prendersi una pausa dalle scene per affrontare un intervento chirurgico. Ecco di cosa si tratta.

Cos’è successo a Francesco Gabbani?

“Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo.” Sono queste le parole con le quali Francesco Gabbani decide di tranquillizzare i suoi fan. Il cantante, sul suo profilo Instagram, svela di essersi sottoposto a un piccolo intervento alle corde vocali ad Amburgo, il giorno dopo il suo concerto all’Arena di Verona. Ecco come Francesco decide di comunicare la notizia ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani)

Nonostante la paura iniziale, le parole e il sorriso di Francesco hanno tranquillizzato tutti coloro i quali si sono preoccupati per le condizioni del cantate. Francesco Gabbani, dopo un periodo di riposo, sarà pronto per tornare sul palco, più in forma di prima!

Nuove date previste per il 2022

Come tanti artisti e lavoratori dello spettacolo, nell’ultimo anno anche Francesco Gabbani si è visto costretto ad annullare i concerti previsti a causa della pandemia. Noi tutti speriamo e ci auguriamo che il 2022 sarà l’anno della ripresa e della rinascita. Sembrerebbe pensarla così anche il nostro Francesco che, con la sua energia e il suo entusiasmo, ha annunciato due nuove date in cui potremo di nuovo ascoltare Gabbani dal vivo. Il 6 maggio 2022 il cantante si esibirà al Mediolanum Forum di Assago (Milano), mentre l’8 maggio, due giorni dopo, sarà al Palazzo dello Sport di Roma.

Le novità e le sorprese non finiscono qui. Francesco Gabbani lancerà un nuovo inedito a fine estate, e a settembre potremo ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali e in radio. Non sappiamo di cosa parlerà la canzone, ma sarà l’ennesima dimostrazione del grande talento di Francesco. La sua ironia, la sua simpatia e la sua abilità di scrivere testi mai banali hanno fatto sì che Gabbani diventasse uno degli artisti italiani più amati.