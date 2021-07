Rivelazioni inaspettate di Teresa Langella: “Ho avuto così paura…”

Teresa Langella è stata una delle troniste del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Attualmente è fidanzata con l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso, con il quale appare felice e raggiante sui social. Di recente ha fatto una dichiarazione inaspettata ai propri follower. Ecco cosa ha detto.

Il percorso televisivo di Teresa

Teresa Langella anni fa si è proposta come corteggiatrice nel programma Uomini e Donne. In quel periodo era una giovane diciottenne, la cui bellezza non è mai passata inosservata. Il suo percorso sentimentale non è andato a buon fine, ragion per cui si è allontananta dal piccolo schermo per poi rimettersi in gioco nel ruolo di tentatrice in una vecchia edizione di Temptation Island. Si è avvicinata al fidanzato Andrea Celentano al punto tale da mettere a rischio la sua relazione con Raffaella Giudice. Per fortuna i due sono andati via mano nella mano e di recente lui le ha fatto la proposta di matrimonio dopo 10 anni di fidanzamento. Teresa era riuscita a conquistare il pubblico, così Maria De Filippi le ha proposto il trono. Aveva accanto Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Mara Fasone. Quest’ultima aveva chiamato Andrea per farsi corteggiare, ma il ragazzo si è focalizzato poi su Teresa dando del filo da torcere a Antonio Moriconi. Alla fine, dopo tanti alti bassi, hanno deciso di gettare le basi della loro relazione che tuttora sta andando a gonfie vele. Di recente ha fatto delle dichiarazioni riguardo il vaccino.

“Fate la scelta giusta”

In queste ore Teresa ha confidato ai follower di aver fatto il vaccino per ostacolare l’avanzata del Covid. Ha vissuto questo momento con le lacrime agli occhi perché spera di tornare a vivere senza alcun tipo di restrizione: “Ho fatto il vaccino e adesso mi viene anche da piangere. Questo maledetto virus ha ammazzato tanta, troppa gente e certe immagini sono ancora troppo vive nella mia mente. Fate la scelta giusta”. Nonostante il suo ottimismo, l’ex tronista ha avuto un attimo di incertezza, soprattutto con le prossime restrizioni inerenti al Green pass. In poche parole dal 6 agosto non si potrà accedere nei luoghi di assembramento al chiuso. Ecco cosa ha detto a riguardo: “Ho avuto così paura, forse sbagliando di non riuscire mai a farlo. Come me, tante persone che ancora non si sentono pronte. lo capisco, chi più di me. Fino a ieri sera mi sono tirata indietro, fino a ieri ho detto ‘No non me la sento'”.

Un filtro di troppo

Tempo fa Teresa ha realizzato una storia su Instagram in cui ha utilizzato un filtro che le ha cambiato letteralmente il volto: sopracciglia folte, bocca e zigomi palesemente rifatti. Molti sostengono che lei non ha bisogno del silicone perché è dotata di una bellezza naturale e allo stesso tempo mozzafiato.

