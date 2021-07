Orietta Berti e il suo dramma nascosto: “I dolori non passano…”

Il 2020 ce lo ricorderemo tutti come l’anno di inizio di un incubo chiamato Covid19. Molti personaggi dello spettacolo, tra cui la grande Orietta Berti, hanno deciso di rendere pubblica la loro esperienza con il virus, invitando noi tutti a essere prudenti e a credere nella scienza.

Nonostante la sua carriera non abbia mai subito battute d’arresto, questi ultimi anni per Orietta Berti hanno rappresentato un ulteriore rilancio dal punto di vista lavorativo. Abbiamo visto la cantante prendere parte a molti programmi televisivi, tornare al Festival di Sanremo e lanciare un nuovo singolo insieme a due artisti contemporanei: Fedez e Achille Lauro. Neanche lei, tuttavia, è riuscita a sottrarsi dalle grinfie del Covid. Ecco cosa è successo a Orietta Berti.

Il dramma del Covid

Prima della partecipazione al Festival di Sanremo 2021, Orietta Berti si è trovata ad affrontare un periodo molto difficile: anche lei è risultata positiva al Coronavirus. Durante un’intervista rilasciata al programma Oggi è un altro giorno, l’artista ha raccontato che sia lei sia suo marito Osvaldo hanno contratto il virus in maniera sintomatica. Uno dei loro figli, invece, nonostante abbia vissuto in casa con loro, è sempre risultato negativo ai tamponi di controllo.

Per fortuna tutto è andato per il meglio, ma una volta guarita, Orietta ha continuato ad avere problemi. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, l’artista racconta così l’amara scoperta: “Dolori fortissimi alla schiena: ‘Che succede?’ pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andare via”. Noi tutti ci auguriamo che la grande Orietta possa mettere un punto, al più a presto, a questa terribile parentesi della sua vita.

L’appello di Orietta ai giovani

Grazie alle sue numerose apparizioni televisive e al singolo lanciato insieme ad Achille Lauro e Fedez, Mille, Orietta Berti non solo è diventata colei che ci sta facendo ballare e cantare con il suo tormentone, ma è diventata molto amata anche tra i ragazzi più giovani.

Proprio per questo motivo, Orietta ha deciso di appoggiare la campagna social #MiAmo, lanciata da Francesco Vaia (direttore sanitario dell’istituto Spallanzani). Sul suo profilo Instagram, la cantante ha postato un video e un messaggio diretto a tutti i suoi follower: “Cari amici, posso darvi un consiglio? Vaccinatevi perché con il vaccino saremmo tutti più sicuri… e potremmo andare a Mille”.

La stessa Orietta Berti ha annunciato, in quanto guarita dal Covid, di possedere anticorpi a sufficienza, per il momento. Il tre agosto l’usignolo di Cavriago si sottoporrà alla sua prima dose di vaccino.