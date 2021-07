Pascale-Berlusconi, ecco l’accordo economico dopo la rottura: cifre astronomiche

Sarebbe stato finalmente raggiunto un accordo tra i legali di Silvio Berlusconi e quelli di Francesca Pascale riguardo all’accordo economico che segue la fine della loro love story.

Una storia, quella tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, che aveva dato adito a molte polemiche: l’ex premier si era innamorato di una donna molto più giovane dal passato televisivo molto chiacchierato.

L’amore poi è finito e i due hanno discusso a lungo a proposito di un accordo economico che potesse stare bene ad entrambi: il traguardo pare sia stato finalmente raggiunto.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi: un addio a sei zeri

A lanciare la notizia è l’informatissimo Dagospia che a proposito dell’accordo parla di maxi cifre riconosciute dall’ex presidente del Consiglio alla Pascale, 36enne napoletana, dopo la fine della loro relazione durata dal 2011 al 2020, e cominciata poco dopo il divorzio da Veronica Lario. Prima di Dagospia era stato il settimanale Oggi a menzionare i numeri da capogiro dell’accordo tra Berlusconi e quella che è oggi la sua ex compagna: un assegno a sei zeri che si sarebbe aggirato intorno ai 20 milioni di euro. Ebbene, oggi Dagospia arriva a confermare quella cifra, parlando di fonti attendibili.

Cosa prevede il patto stretto tra i rispettivi legali? Pare che non ci saranno pagamenti “rateizzati”, ma un’unica soluzione. Ma non è tutto: a Francesca sarebbe stato riconosciuto anche un vitalizio annuale di 1 milione di euro. Inoltre alla 36enne sarebbe stato garantito l’uso gratuito Villa Maria in Brianza con l’intera servitù a sua completa disposizione. Un accordo davvero niente male, quello che Francesca è riuscita ad ottenere dall’uomo a cui è stata accanto per circa 9 anni.

Da diversi mesi la Pascale è protagonista delle cronache gossip per la chiacchieratissima relazione sentimentale con la cantante Paola Turci. Le due sono state fotografate diverse volte in atteggiamenti intimi, ma le dirette interessate non hanno mai né confermato né smentito direttamente la notizia, sostenendo di non essere intenzionate per nulla a spiegare nulla della loro vita privata e invitando i curiosi a rispettare la loro privacy.

Francesca Pascale contro Forza Italia a proposito del ddl Zan

Fin dal primo momento la Pascale ha sempre espresso la sua posizione favorevole al Ddl Zan, il disegno di legge che ha diviso le opinioni politiche e pubbliche. Il partito del suo ex compagno, Forza Italia, non ha preso una netta posizione rispetto alla misura da approvare: questa vaghezza ha scatenato l’ira di Francesca che non si è trattenuta dal criticare in modo aspro le esternazioni di alcuni esponenti del partito di cui è leader Silvio Berlusconi.

La tenace campana ha espresso la sua opinione sostenendo quanto sia impensabile che una forza liberale come FI si schieri al fianco di tutti coloro che stanno combattendo quella che ha definito come una “guerra assurda” nei confronti del ddl Zan: per la Pascale e per tante altre personalità del mondo Vip questa si configura come una “legge di dignità”.