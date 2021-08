Rosalinda Celentano che fine ha fatto la figlia di Adriano e Claudia Mori: da Ballando con le Stelle alla dolorosa scelta

Sono tanti i figli d’arte che decidono di seguire le orme dei genitori, creandosi al tempo stesso una propria identità e abbandonando le etichette che spesso vengono loro attribuite. Questa decisione rispecchia in pieno quella presa da Rosalinda Celentano. La figlia minore di Adriano Celentano e Claudia Mori, infatti, è riuscita a farsi amare dal pubblico grazie al suo talento e alla sua unicità.

La sua partecipazione all’edizione del 2020 di Ballando con le stelle ci ha fatto conoscere e apprezzare Rosalinda anche nei panni di danzatrice. Durante il programma, la Celentano è stata affiancata e guidata dalla ballerina professionista Tinna Hoffmann, con la quale ha mantenuto uno splendido rapporto di amicizia anche lontano dalle telecamere. In seguito alla sua ultima apparizione televisiva, però, Rosalinda ha preso una decisione con la quale ha destabilizzato tutti i suoi fan. Ecco di cosa si tratta.

La difficile scelta di Rosalinda Celentano

Al giorno d’oggi, la maggior parte di noi possiede almeno un profilo social sul quale si diverte a condividere momenti della propria vita. Se pensate che per un personaggio pubblico, in quanto tale, sia quasi un obbligo essere attivo sul Web, potreste rimanere sorpresi. Rosalinda Celentano, infatti, ha aperto un account Instagram personale solo in concomitanza con la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Terminato il programma, tuttavia, Rosalinda ha scelto di abbandonare nuovamente i social.

“Tra l’antico e il moderno ho sempre preferito la ceralacca in eterno. Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me!”: queste le parole con le quali Rosalinda si congeda e saluta i suoi amici virtuali. Questo gesto ha destato subito la preoccupazione dei suoi follower, i quali hanno repentinamente cercato, senza successo, di farle cambiare idea. La reazione dei suoi fan è la dimostrazione di quanto Rosalinda sia amata dal pubblico: il suo carattere deciso e il talento innato che la contraddistinguono non passano di certo inosservati. Ogni sua apparizione, che sia televisiva o cinematografica, regala sempre emozioni uniche.

Carriera e vita privata: Rosalinda si racconta

Ogni volta che le vengono poste delle domande, Rosalinda Celentano risponde sempre restando coerente con sé stessa. Questo è successo anche nel corso di un’intervista rilasciata al programma Belve, durante la quale l’attrice si è lasciata andare a dei racconti di vita privata. Alle domande della giornalista Francesca Fagnani, Rosalinda risponde: “Io non mi sono mai sentita in una sola categoria, non credo nell’omosessualità. Mi taglio i capelli per togliermi la polvere dai pensieri”. Per quanto riguarda la presenza dell’amore nella sua vita, aggiunge: “Ricordo quando ebbi un’infatuazione per una ragazza, avevo 5 anni. Quando avevo 17 anni, poi mi sono innamorata di una ragazza che danzava. Non so se fossi innamorata della donna, o della sua arte”.

In ambito lavorativo, Rosalinda Celentano è sempre stata un treno in corsa: ha intrapreso la carriera da cantante e da attrice teatrale e cinematografica. Il progetto che, senza dubbio, l’ha condotta verso il grande successo, è stata la pellicola cinematografica La passione di Cristo. Il regista, il grande Mel Gibson, l’ha voluta fortemente nel cast per interpretare il ruolo di Satana. Proprio grazie a questa sua indimenticabile interpretazione, Rosalinda Celentano è stata premiata al Global Festival Film di Ischia e ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’argento 2005 per la categoria “miglior attrice non protagonista”.