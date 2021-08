Doc – nelle tue mani: anticipazioni della puntata in onda il 12 agosto: una decisione improvvisa

Nel corso del 2020, a causa della pandemia da Covid19, tutti noi abbiamo approfittato del momento di pausa forzata per dedicarci a quelle attività per le quali in genere non si ha molto tempo. Abbiamo cucinato, ci siamo improvvisati personal trainer e abbiamo affinato la nostra cultura cinematografica. Il piccolo schermo, in questo, ci ha molto aiutati, regalandoci una delle serie tv più amate e seguite di tutti i tempi: Doc – nelle tue mani.

Proprio per il grande successo riscosso da questa fiction, in attesa della nuova stagione, Rai1 ha deciso di riproporci le repliche della prima parte dell’avvincente storia di Andrea Fanti. Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo nei due episodi in onda questa sera.

Anticipazioni episodi 13 e 14

Il primo episodio in onda questa sera vedrà come protagonista Lorenzo, il quale dovrà nuovamente fare i conti con la sua ex Chiara, ricoverata al policlinico a causa di un’overdose. Andrea, intanto, prosegue le sue ricerche sul Satonal, un medicinale sperimentale a cui vengono associati numerosi decessi. Marco e sua moglie, coinvolti in un losco affare, iniziano a temere che le ricerche di Andrea possano ricondurre a un loro coinvolgimento. Il giovane Gabriel, perfettamente integrato nel team di colleghi, decide di affrontare la sua comunità e rimanere a vivere stabilmente in Italia.

L’episodio 14, invece, è incentrato su Andrea, il quale non smette di provare a recuperare i ricordi di cui l’amnesia l’ha privato.

La vicinanza sempre più concreta tra Doc e la dottoressa Giulia Giordano, inizia a stare stretta ad Agnese, ex moglie di Andrea e direttore sanitario del policlinico.

La storia di Doc

Per chi non lo sapesse, la storia di Doc – nelle tue mani (tratta da una storia vera) racconta del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di medicina interna del policlinico Ambrosiano di Milano. Nel corso di una normale giornata di lavoro, il papà di un giovane ragazzo deceduto proprio nel reparto di Andrea chiede di avere un incontro con il dottor Fanti. Visibilmente sconvolto dalla perdita del figlio, l’uomo impugna una pistola e spara un colpo alla testa di Doc, abilmente interpretato da Luca Argentero.

Al suo risveglio, Andrea si trova alle prese con i danni cerebrali causati dallo sparo: tutti i ricordi dei suoi ultimi dodici anni di vita sono stati cancellati. Da quel momento, per il dottor Fanti ha inizio un periodo difficile, durante il quale si troverà spesso a fare i conti con le conseguenze di alcune sue azioni passate che non ricorda di aver compiuto.

All’interno dell’ospedale, tutti coloro i quali prima erano i suoi specializzandi, diventeranno presto una seconda famiglia: grazie all’aiuto di tutti, Andrea riuscirà ad accettare, per quanto possibile, questa sua nuova condizione.

Cosa accadrà nella prossima stagione? Le riprese sono iniziate nel mese di maggio 2021 e dovrebbero terminare in autunno. Non ci resta che aspettare!