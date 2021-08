Elisabetta Gregoraci in lacrime: l’ex del Grande Fratello Vip non ce la fa

Con la puntata di martedì 10 agosto si è conclusa l’ultima edizione della kermesse canora Battiti live, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ad affiancare i due conduttori c’era anche la giovanissima Mariasole Pollio: attrice e influencer molto amata e seguita. In questo articolo, mi soffermerò a raccontare un episodio che ha come protagonista proprio la nostra Elisabetta.

Durante il corso della puntata, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a un momento di commozione. A provocare le lacrime di Eligreg, come la chiamano i suoi fan, è stata l’esibizione di uno degli artisti che si sono esibiti nel corso della serata. Ecco che cosa è successo.

Il motivo delle lacrime

Alessandra Amoroso, uno dei tanti artisti che ha preso parte all’edizione 2021 della rassegna musicale Battiti live, si è esibita cantando due brani per lei molto importanti: Piuma e Sorriso grande. Le due canzoni sono state scritte ispirandosi alla fine della storia d’amore tra Alessandra e il suo ex compagno, il produttore musicale Stefano Settepani.

Dopo l’esibizione, in una breve intervista alla cantante, Alan Palmieri introduce la storia dei due brani cantati da Alessandra: “Queste due canzoni sono legate tra di loro e parlano di un momento particolare della tua vita”. Alessandra Amoroso, la quale ha sempre protetto molto la sua vita privata, visibilmente imbarazzata, spiega: “A volte non si hanno neppure gli strumenti per affrontare certe cose e si pensa sempre al peggio. Ma dopo la notte arriva sempre un sorriso grande”.

Leggi anche—>Ursula Bennardo pubblica questo video, ma i fan insorgono: “Si è rifatta…”. Come si è mostrata l’ex di Uomini e Donne

Leggi anche—>Romina Power struccata con i capelli selvaggi: eccola come non l’avete mai vista

La reazione di Elisabetta

In seguito all’esibizione e alle parole di Alessandra Amoroso, Elisabetta Gregoraci non riesce a trattenere le lacrime. Visibilmente commossa, la conduttrice spiega: “Le tue parole mi hanno emozionato davvero tanto”. I testi dei due brani di Alessandra devono aver suscitato emozioni molto forti nel cuore di Eligreg.

Elisabetta Gregoraci è stata legata per molti anni all’imprenditore Flavio Briatore. La coppia decide di convolare a nozze il 14 giugno 2008. Due anni più tardi, il 18 marzo 2010, nasce il loro primo e unico figlio, Nathan Falco Briatore. Dopo nove anni di vita coniugale, Elisabetta e Flavio decidono di separarsi. Nonostante la separazione, tuttavia, Briatore e la Gregoraci continuano ad avere un buon rapporto e a trascorrere molto tempo insieme, anche per amore del loro bambino.

Le parole di Alessandra Amoroso, probabilmente, hanno scatenato in Elisabetta i ricordi di quando anche lei si è trovata ad affrontare la fine della sua relazione con Flavio. I pettegolezzi e le vicissitudini a cui Briatore e la Gregoraci hanno dovuto far fronte sono state tante, ma nonostante tutto, i due rappresenteranno sempre, l’uno per l’altra, uno dei pilastri più importanti della loro vita.