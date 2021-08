Romina Power struccata con i capelli selvaggi: eccola come non l’avete mai vista

Personaggio pubblico molto amato, Romina Power si è sempre concessa ai suoi fans in modo completo condividendo i successi professionali ma anche quelli inerenti alla vita privata. Sin da quando è piccola ha vissuto sotto i riflettori: prima come figlia d’arte e di due genitori molto noti a livello internazionale poi come moglie d‘Albano Carrisi con cui ha raggiunto il successo come cantante e l’ha resa mamma più volte Romina è sempre stata una donna bellissima e il passare del tempo l’ha resa ancora più affascinante. Molto attiva sui social la Power ha mostrato molti lati di se da quello d’artista a quello di genitore e oggi è anche una nonna orgogliosa felice.

Romina Power senza filtri su Ig: bellezza naturale

Non curante dei giudizi esterni Romina non esita a mostrarsi senza filtri, in più occasioni è apparsa sui social senza trucco al naturale rivelando tutti i segni del tempo che tuttavia la rendono ancora più bella e affascinante. Gli scatti dove appare senza trucco e spettinata sono per la Power simbolo di benessere, non ama farsi condizionare dalla convenzioni dello spettacolo è una donna matura, in piena forma e non ha affatto nessuna vergogna a rivelare tutti i suoi difetti fisici che lei ha imparato ad amare e anche i suoi fans. La Power è oggi ancora una donna single, da qualche anno ha anche ritrovato il rapporto professionale con Albano ed è tornata a cantare con lui, ma soprattutto è concentrata a tenere unire la famiglia.

In seguito al lockdown ha risieduto in una dependance di Cellino San Marco ma a quanto pare oggi avrebbe cambiato indirizzo per evitare alcuni contrasti con Loredana Lecciso, attuale compagna di Albano. Nonostante i dissidi del passato oggi Romina e il cantante pugliese hanno ritrovato il feeling, non negano di volersi molto bene. Romina poi in una recente intervista ha anche ricordato quanto ha imparato dall’ex marito: “Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un’insicurezza spaventosa! Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma.”

Romina Power grata ad Albano: “Nessuno fa niente da solo, siamo tutti interdipendenti”

Romina Power ha in più occasioni riconosciuto pubblicamente quanto Albano ha fatto per lei, le ha in primis fatto scoprire le sue doti di cantante insegnandole quasi tutti e indicandole la strada per avere successo. La Power non nega che se non avesse incontrato Carrisi la sua carriera avrebbe preso una direzione diversa:

“Se non avessi incontrato Albano probabilmente avrei continuato a recitare e non avrei intrapreso in pieno la carriera di cantante. Nessuno fa niente da solo, siamo tutti interdipendenti.” Romina ha tuttavia un rimpianto, le sarebbe piaciuto studiare regia e probabilmente si sarebbe dedicata solo a quello.