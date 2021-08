Ursula Bennardo pubblica questo video, ma i fan insorgono: “Si è rifatta…”. Come si è mostrata l’ex di Uomini e Donne

Ex dama di successo di Uomini e Donne Ursula Bennardo è molto amata dal pubblico anche oggi che non è più presente in tv. La popolarità conquistata grazie al programma di Maria de Filippi le ha dato l’opportunità di crescere sui social e oggi è un’influencer affermata anche se non è una giovane it girl. Ursula si presta molto spesso a soddisfare le curiosità dei fans che in modo costante le inviano domande sulla sua vita privata, sul suo passato ma soprattutto sul rapporto che ha oggi con Sossio Aruta il cavaliere incontrato proprio nel parterre degli anta di Uomini e Donne.

Ursula Bennardo seno rifatto? La risposta dell’ex dama

In un recente video social Ursula si è mostrata in tutta la sua bellezza: capello biondo sciolto e folto, viso pulito e abito rosso che ha messo in evidenza tutte le sue forme l’ex dama ha ricevuto moltissimi complimenti anche se c’è chi ha messo in dubbio la veridicità del suo lato A. Un fan le ha infatti chiesto se si fosse rifatta il seno che nel video è apparso decisamente prosperoso. La Bennardo ha ovviato alla domanda e ha preferito non rispondere evitando d’innescare una polemica non utile. Guardando gli scatti del passato infatti Ursula appare sempre molto prosperosa e a quanto pare il ritocco al seno è da escludere.

L’influencer sta vivendo oggi un momento felice, l‘amore con Sossio Aruta va a gonfie vele nonostante alcuni problemi economici legati alla pandemia che li ha anche costretti a rimandare il matrimonio più volte. I due hanno avuto anche una bambina e sono una coppia stabile e molto seguita sui social grazie anche ad una popolarità conquistata dopo Uomini e Donne ma soprattutto la loro partecipazione a Temptation Island che provocò molta attenzione dei fans. Ricordiamo infatti che a causa d’alcuni atteggiamenti decisamente immaturi dell’ex cavaliere i due lasciarono il reality dei sentimenti separati per poi ritrovarsi successivamente.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta amore consolidato da Bianca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una coppia solida, si vogliono molto bene e l’arrivo della piccola Bianca ha ufficializzato il loro rapporto. Dopo la crisi post Temptation Island i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno compreso il loro sentimenti e hanno capito di voler stare insieme. In questi anni si sono impegnati molto per far crescere il loro rapporto e la nascita di Bianca li ha uniti ancora di più.

L’avvento del Covid, come per molte altre famiglia italiane, ha creato alcuni problemi economici anche alla coppia dei vip che nonostante tutto è riuscita a trovare il modo d’andare avanti. Sossio oltra a partecipare al GFVIP ha fatto svariati lavori ed è prossimo a debuttare nel cinema mentre Ursula è molto attiva sui social dove lavora come testimonial di brand vari.