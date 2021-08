“Una vita”, chi è l’attrice che interpreta Laura. Tutto su Agnès: età, foto Instagram, vita privata

Da qualche anno a questa parte, le serie tv di produzione spagnola stanno riscuotendo un enorme successo anche in Italia. In questo articolo vi svelerò alcune curiosità su Agnès Llobet, l’attrice che interpreta Laura nella soap opera Una vita.

Purtroppo non abbiamo molte informazioni su di lei, ma se guardando la foto di Agnès la prima domanda che vi sorge spontanea è: “Dove l’ho già vista?”, mettetevi comodi e continuate la lettura. In questo articolo, infatti, vi racconterò tutto quello che c’è da sapere sull’attrice spagnola.

La carriera di Agnès

Agnès Llobet, nata a Maiorca il 30 maggio 1984, non solo ha preso parte alla famosissima telenovela Una vita, ma ha recitato anche in altre produzioni di grande successo quali Il Segreto e La cuoca di Castamar. L’attrice, tuttavia, non si ferma solo al mondo del piccolo schermo: ha partecipato anche alle riprese de La casa di carta e Le ragazze del centralino, due delle più famose serie tv targate Netflix.

La carriera di Agnès inizia quando era solo una bambina: all’età di otto anni, infatti, si affaccia al mondo del teatro presso il centro di drammaturgia DiMarco. La passione per la recitazione di Agnès cresce sempre di più, tanto da farle decidere di intraprendere gli studi all’istituto teatrale, dove ha conseguito il diploma nell’anno 2007. Da allora la sua carriera non si è mai fermata e, grazie al ruolo di Mencia Ruiz (Il Segreto) e di Laura Alonso (Una vita), Agnès è stata definitivamente consacrata tra le attrici spagnole più apprezzate della tv.

In questa foto da lei stessa pubblicata sul suo profilo Instagram, Agnès si mostra serena, sorridente e impegnata, probabilmente, nelle riprese di una delle serie a cui ha preso parte.

La recitazione, tuttavia, non è l’unico suo talento: Agnès, infatti, è anche appassionata di poesia, e dal 2010 al 2020, tra un film e l’altro, ha trovato il tempo di pubblicare cinque libri che racchiudono le sue creazioni poetiche.

La vita privata

Agnès Llobet sembra essere molto restia a parlare della sua privacy. Grazie, però, a un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa al programma tv condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, siamo riusciti a scoprire alcuni dettagli della vita dell’attrice. I suoi fratelli, come da lei confessato, la ritengono nostalgica e profonda. Questi due aspetti caratteriali, tipici di artisti e poeti, sono rivendicati con grande fermezza da Agnès, ai quali lei stessa attribuisce i meriti del suo successo.

Da buona sognatrice quale è, la Llobet adora rintanarsi nelle caffetterie a leggere e a scrivere. Sembrerebbe che la passione per la letteratura l’abbia ereditata dalla sua mamma, insegnante, insieme alla quale ha anche scritto tre libri in rima.

Per quanto riguardo la vita sentimentale, Agnès è legata da più di dieci anni a Javier, un pittore di circa quarant’anni, con il quale vive un rapporto di amore, rispetto e stima reciproca.