Filippo Magnini tenero papà: lo scatto con la figlia Mia incanta

Papà felice da meno di un anno Filippo Magnini non sembra affatto avere nostalgia dell’Olimpiadi, l’ex nuotatore che in passato è stato anche accusato d’aver fatto uso di doping vicenda che lo ha fatto molto soffrire risolta poi con un assoluzione, sta vivendo la sua Estate in famiglia con la moglie Giorgia Palmas, la prima figlia dell’ex velina Sofia e la piccola Mia. Filippo non esita a condividere il suo stato di genitore sui social dove quotidianamente pubblica scatti con la figlia di 10 mesi e il resto della famiglia.

Filippo Magnini e Mia su Ig, la reazione di Giorgia Palmas: “Per me avete già vinto”

Tenere immagini che ritraggono l’ex campione di vasca, amato e stimato da tantissimi fans in una versione diversa da quella a cui ci ha abituato. Il rapporto con Mia appare speciale e le foto dove appaiono insieme sono quasi commoventi: in riva al mare, in braccio ai genitori, tenera mentre condivide un biscotto con il papà Mia è sicuramente la gioia di casa Magnini. Nei giorni scorsi Filippo ha anche condiviso una dedica alla piccola che ha compiuto 10 mesi e che il prossimo 25 Settembre farà un anno: “10 mesi di te.. Mia. Io, la mamma e Sofi ti amiamo tanto, e grazie perché ogni giorno ti risvegli e ti addormenti con il sorriso. Auguri piccola Mia.”

Un amore immenso quello di Filippo Magnini per Mia, amore che il nuotatore prova senza limitazioni anche per Sofia la primogenita di Giorgia Palmas: “💪🏼Io Sofi Mia💪🏼. Squadra casinisti in azione… sei pronta Mamma @giopalmas82 ❤️ perché ti faremo impazzire 😎😎😎” ha scritto Filippo accompagnando uno scatto dove è insieme in riva al mare alle due bimbe. Giorgia e Filippo si sono sposati lo scorso Maggio scegliendo una cerimonia intima, i due hanno rimandato più volte le nozze a causa della pandemia ma poi hanno optato per rito più composto: “Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora.”

Filippo Magnini papà speciale per Mia ma anche per Sofia

Filippo Magnini è molto innamorato di Giorgia Palmas, lo ha reso padre di Mia e questa per lui è una gioia infinta. L’ex campione di nuoto è molto affezionato anche a Sofia la figlia che l’ex velina ha avuto dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. Sofia ha compiuto da poco 13 anni e Filippo non ha esitato a manifestarle sui social tutto il suo profondo affetto:

“Volevo fare il gioco Vola vola vola… ma ormai sei diventata una signorina! Buon Compleanno piccola grande Sofi. Goditi ogni momento di questa stupenda vita, cresci, sperimenta, ridi, piangi, ama, impara, sbaglia, vinci, cadi… insomma vivi. Io sarò sempre qui pronto a farti volare… finché ci riuscirò.” Parole d’affetto che confermano tutto l’entusiasmo di Magnini nel prendersi cura della sua famiglia.