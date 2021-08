“Di nuovo insieme” bomba sull’ex coppia di Uomini e Donne. Parla lei

La notizia di un possibile ritorno di fiamma di due volti noti della trasmissione di Uomini e Donne sta diventando il gossip dell’estate ma stavolta parla la diretta interessata, gelando tutti i fan.

E’ estate ma nonostante tutto il gossip non va in vacanza e il chiacchiericcio viene alimentato sotto gli ombrelloni. Così da qualche giorno si rincorrono le voci di un presunto ritorno di fiamma tra due personaggi televisivi conosciuti per la loro partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I fan sembrano entusiasti per questa possibile riconciliazione di una delle coppie storiche del dating show di canale 5: sono tornati insieme Cristian Gallella e Tara Gabrieletto? La coppia aveva dato l’annuncio attraverso un video social della loro separazione, un addio molto sofferto considerando la loro relazione ben consolidata da quattro anni di fidanzamento e altrettanti di matrimonio.

Cosa ha dato la speranza di ritorno tra Cristian e Tara? Alcuni indizi social hanno ‘depistato’ i follower della ex coppia ma la Gabrieletto gela tutti con le sue dichiarazioni.

L’ex coppia di Uomini e Donne torna insieme?

Nell’occhio del ciclone ci sono Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, la ex coppia che lo scorso anno, precisamente a luglio 2020, attraverso i social ha informato il pubblico della fine del loro amore. Un annuncio che ha portato molta delusione nei fan che, vedevano nei due il simbolo di una coppia stabile e duratura e li seguivano dal 2012, anno in cui è scoccata la scintilla tra Cristian e Tara nello studio di Uomini e Donne. Nonostante i quattro anni di fidanzamento e quattro di matrimonio, per loro è arrivato il momento dell’addio.

Quali sono stati i motivi che hanno portato la coppia a separarsi? In realtà era stato Galella, attraverso il suo profilo Instagram, ad annunciare la separazione da Tara, spiegando anche che nessuno dei due avrebbe mai messo in piazza i motivi dell’addio, dando visibilità mediatica a questa scelta. L’amore durato anni, tra alti e bassi, è giunto al capolinea ma lo stesso Cristian aveva sottolineato: “Diffido chiunque a mettere becco in questa situazione“.

Però nei giorni scorsi c’è qualcosa che ha portato i fan della coppia a sperare in una riconciliazione, ovvero un bracciale particolare indossato da Gabrieletto.

Tara gela tutti i fan

In un video social, Tara è apparsa ai suoi follower indossando un braccialetto con la scritta ‘Cristian‘, il nome del suo ex marito. Il popolo del web si è immediatamente scatenato pensando ad un possibile ritorno dell’amore tra i due ma, mentre Galella ha deciso di restare in silenzio con un ‘no comment’, la Gabrieletto ha commentato la situazione, anche con toni duri.

“Sarebbe bello se la gente ogni tanto imparasse a tenere a freno mani e lingua” così Tara ha gelato tutti e sciolto ogni speranza con Cristian.

L’ex corteggiatrice ha proseguito la sua secca smentita: “Siete pregati di farla finita perché non ho intenzione di passare le mie vacanze dietro a queste cavolate…delego direttamente i miei legali” ha concluso Tara.