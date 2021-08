Uomini e Donne, che fine ha fatto Marco Firpo? “Ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche…”

Marco Firpo è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne ma che fine ha fatto l’uomo? Scopriamolo.

Nato nel gennaio del 1962, Marco è approdato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore nel tentativo di trovare la sua dolce metà. Firpo ha fin da subito colpito il pubblico da casa, dapprima per la sua folta chioma bionda e subito dopo per il suo carisma ma anche per la sua calma che gli hanno permesso di affrontare e superare le innumerevoli critiche mosse nei suoi confronti da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il periodo non facile di Marco Firpo

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Marco si è allontanato dal mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento sparendo dai radar. Secondo quanto riportato le motivazioni di questa scelta sarebbero dovute a una serie di gravi problemi di salute che hanno portato l’uomo ad affrontare ben tre operazioni al cuore. A raccontare i dettagli è stata un’amica molto vicina a Marco che ha affermato: “Ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti. Tutto ciò avrebbe stroncato un elefante…Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito…”.

La forza di Marco Firpo

Insomma sembra che Marco, nonostante il periodo non facile, abbia affrontato il tutto con la forza e il coraggio mostrati anche durante lo show in onda su Canale 5. Dopo questa parentesi della sua vita, l’ex cavaliere di Uomini e Donne potrebbe tronare alla ricerca dell’anima gemella a seguito della relazione con Gemma Galgani.

Le parole di Gemma Galgani su Marco Firpo

Proprio Gemma in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne ha parlato del rapporto con Marco ricordandolo come un momento molto romantico e intenso, inoltre la donna ha aggiunto: “Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”.