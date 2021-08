Amici, Davide Flauto che fine ha fatto il cantante? Eccolo oggi irriconoscibile

Promettente artista Davide Flauto debuttò in una dell’edizioni d‘Amici più popolari, edizione che diede il successo a stelle come Emma Marrone, Enrico Nigiotti e Elena D’Amario quest’ultima oggi tra i professionisti del programma di Maria de Filippi. Davide Flauto partecipò al programma come cantante, il suo talento artistico fu riconosciuto anche d’alcuni addetti ai lavori e discografici che costantemente seguono il format alla ricerca della stella del domani, purtroppo la sua partecipazione ad Amici subì un arresto che ad oggi non è stato ancora ufficialmente motivato.

Davide Flauto perchè ha lasciato Amici 2010

Il giovane cantante fu mandato via dalla scuola da un giorno all’altra senza aver mai avuto un confronto diretto con i professori ne tanto meno ha avuto la possibilità di spiegare al pubblico le motivazioni della sua esclusione. Secondo alcuni rumors Davide accusò i coach allora presenti di subire ostracismo nei suoi confronti, di non riuscire ad esprimere appieno il suo talento. Con il senno di poi e in occasione dell’uscita del suo primo album da solista Davide Flauto è tornato a parlare del suo addio ad Amici e ha posto l’accento sul fatto che il suo abbondono fu motivato soprattutto da un’eccessiva pressione che non riusciva a gestire e tollerare.

Amici è stata per Davide Flauto una parentesi importante anche se le dinamiche della tv lo hanno condizionato molto. L’amore per la musica per l’ex allievo è ancora al primo posto e in questi anni ha lavorato anche alla realizzazione del suo primo lavoro da solista dal titolo Bordeline Disordine Apparente, anticipato da sue singoli molto apprezzati dalla critica, L’amore in formato convenienza e Fai La La La. Davide ha continuato a studiare e a lavorare per e con la musica e anche se è consapevole che l’opportunità Amici non è stata colta come dovuto.

Amici, Davide Flauto oggi papà d’Elodie

Davide Flauto oggi ha 32 anni, si sta impegnando molto come artista ed è sicuramente una persona matura e determinata a seguire i suoi sogni. Davide è anche felicemente innamorato, ha una compagna che lo ha reso papà di una bellissima bambina che si chiama Elodie nome scelte in omaggio alla cantante, anche lei ex allieva d‘Amici, di cui la compagna di Davie è una grande fan.

Seguendo il profilo Instagram è possibile ammirare l’ex allievo d‘Amici oggi. Flauto è cresciuto ed è sicuramente motivato a perseguire i suoi obiettivi ma non ha perso la sua allure decisamente sopra le righe. In un recente post dove appare in primo piano al rovescio spiega come non ha peso mai la determinazione a perseguire i suoi sogni nonostante le tante difficoltà: “Quando chiudo gli occhi e penso, immagino il mio universo di sogni irrealizzati e cerco di capire in che modo possa riuscire a farli diventare realtà. Ho tante altre cose di cui andare fiero, lo riconosco. Ma una parte di me resta con un vuoto.”