Veronica Cozzani la mamma di Belen e Cecilia ringiovanita: come si è mostrata

Appena 58 anni Veronica Cozzani è la mamma di Belen Rodriguez e Cecilia due it girl considerate icone di bellezza e stile, sempre molto curate e mai trascurate neanche quando appaiono sui social nella loro quotidianità casalinga. Belen in queste settimane sta vivendo la sua secondo maternità, l’arrivo di Luna Marì ha rivoluzionato la sua vita ma nonostante questo non è mai apparsa trascurata, anzi è in perfetta forma. Lo stesso si può dire di Cecilia che innamoratissima del suo Ignazio Moser si mostra sui social sempre al top.

Veronica Cozzani stupisce i followers: like ma anche commenti la vetriolo

Veronica invece rispetto alle figlie non sembra farsi condizionare troppo dall’aspetto estetico, è una bellissima donna impegnata come mamma ma oggi soprattutto come nonna per questo non esita a mostrarsi sul suo account Instagram struccata e senza filtri. Donna appassionata e molto amata dai suo followers nelle settimane scorse ha ironizzato sulla sua ricrescita: Veronica ha pubblicato un selfie dove mostra i suoi capelli bianchi rivelando tutta la spontaneità del tempo che passa: “Veronica…devi fare la tinta!” questa la didascalia che accompagna il post che ha ricevuto tantissimi like e sostegni da parte dei fans che hanno apprezzato la sincerità della donna.

Nonostante un evidente trasparenza anche Veronica Cozzani ogni tanto cede al filtro e al ritocco estetico virtuale, cosa che non a tutti piace. Sempre su Instagram in questi giorni la mamma di Belen e Cecilia è apparsa notevolmente ringiovanita: primo piano da star che conferma l’uso di photoshop tanto che i fans hanno immediatamente posto l’accento sull’abuso del mezzo: “Ma basta con questi filtri! È già bellissima al naturale per la sua età! Dia l esempio almeno lei della bellezza al naturale 😊”.

Veronica Cozzani mamma e nonna impegnata

Veronica Cozzani ha un rapporto bellissimo con i figli, in particolare è molto vicina in questi giorni a Belen Rodriguez che è diventata mamma per la seconda volta solo da poche settimane. E’ noto che la famiglia Rodriguez è molto unita, si sostengono e si aiutano a vicenda dichiarandosi sempre presenti l’uno per l’altro.

La Signora Cozzani insieme al marito Gustavo ha lasciato l’Argentina per stare vicino ai figli ormai d’adozione italiana e ha sempre manifestato il suo sostegno alla famiglia. Sembra inoltre che i coniugi Rodriguez e Belen a Milano abitino molto vicino e la loro presenza nella vita della showgirl è costante e quotidiana, aspetto questo condiviso da Belen che a sempre trovato più di un appoggio nella sua famiglia per far combaciare impegni di lavoro con quelli privati.