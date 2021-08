Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis incendia Instagram, camicia aperta e…

Mamma, moglie e imprenditrice di successo: lei è Sonia Bruganelli, la bellissima compagna di Paolo Bonolis. Sui social è uno dei personaggi pubblici più seguiti: Sonia, infatti, è solita condividere con il suo pubblico momenti trascorsi in famiglia, a lavoro e… non solo.

Ultimamente, la Bruganelli è stata al centro di numerose polemiche a causa di alcune foto da lei pubblicate che la ritraevano, insieme alla sua famiglia, a bordo di un jet privato. Questa volta, il motivo per il quale gli utenti del web hanno concentrato le loro attenzioni su Sonia è ben diverso da quello precedente. Ecco che cosa è successo.

Sonia Bruganelli come non l’avete mai vista

Sono tante le teorie che girano intorno al modo in cui dovrebbe comportarsi una donna dopo essere diventata mamma e aver scavalcato la soglia dei quarant’anni. Ma sapete cosa vi dico? Non servono teorie, ognuno è libero di vivere nella maniera più confacente a sé stesso. Questo lo sa bene Sonia Bruganelli, classe 1974. La compagna di Paolo Bonolis ha di recente pubblicato uno scatto, sul suo profilo Instagram, che la ritrae con uno sguardo seducente e una camicetta beige che crea un effetto “vedo/non vedo”.

È così che Sonia decide di mostrarsi ai suoi follower: bellissima, seducente e consapevole di esserlo. Chi dice che una donna debba perdere la propria sensualità una volta raggiunta la maturità e la maternità? Sonia Bruganelli decide ancora una volta di rompere gli schemi, senza lasciarsi influenzare troppo da eventuali critiche che potrebbero esserle mosse e rimanendo sempre sé stessa. Chapeau!

Sonia al centro di numerose polemiche

Come ogni personaggio pubblico in vista, anche Sonia Bruganelli è stata coinvolta in alcune polemiche sul web. La compagna di Paolo Bonolis, come ho accennato all’inizio dell’articolo, è stata duramente attaccata per aver pubblicato degli scatti a bordo di un jet privato. La risposta della donna, sempre tramite un post su Instagram, non ha tardato ad arrivare: “Quando vi incarognite con l’aereo privato, sappiate che è anche un modo per per rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”. Con questa spiegazione la Bruganelli zittisce i numerosi “hater” che le hanno dato contro, accusandola di ostentare lusso e ricchezze.

Sonia ha recentemente rilasciato un’intervista al programma Belve di Rai2, spiegando che una delle sue figlie, Silvia, è nata con dei problemi cardiaci e, per questo motivo, appena nata ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico. La complessità dell’operazione, tuttavia, ha causato dei danni motori alla figlia di Sonia e Paolo, oggi diciottenne. L’amore di un genitore, come dimostrato da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, non ha confini e non si ferma davanti a niente.