Maneskin, i fan tremano | Damiano abbandona il gruppo?

Arriva un’indiscrezione bomba sui Maneskin, ma è troppo estrema per essere presa sul serio. Damiano David il cantante più rock e glamour dei millennials potrebbe lasciare il gruppo. E i fan già urlano dal terrore. Ma cosa c’è di vero?

C’è un mitomane dietro la notizia?

Un fulmine a ciel sereno sulla testa dei fan dei Maneskin. Tutto è partito da una telefonata anonima arrivata al direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi. La rock band che ha vinto al Festival di Sanremo con “Zitti e Buoni” e trionfato qualche mese più tardi anche all’Eurovision Song Contest, tenutosi nella città olandese di Rotterdam, spopolando in tutto il mondo, potrebbe disintegrarsi.

E’ proprio Alessi a lanciare la notizia bomba non ancora confermata dai diretti interessati.

“C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo. Un mitomane?” Scrive il direttore della nota rivista di gossip. “Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro” Aggiunge poco dopo.

I Maneskin, un successo dietro l’altro

E’ anche vero che Alessi, definendo mitomane colui che ha lanciato la voce, fa intendere di non prendere per certa la novità, tutt’altro, bisogna andarci cauti. Tuttavia, la notizia è stata riportata. Ma come è possibile che Damiano, acclamato così tanto dal pubblico, anche quello internazionale, abbia deciso di punto in bianco di abbandonare i suoi Maneskin? Che il frontman della band sia in procinto di seguire il consiglio di “battere il ferro finché è caldo”? Buttarsi in un progetto da solista non sarebbe proprio impensabile, viste le condizioni favorevoli del suo successo. E non sarebbe la prima volta nella storia della musica.

I Maneskin si sono formati a Roma nel 2016 con Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un anno dopo erano già famosi grazie ad X Factor dove si classificarono secondi ma con in tasca un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Lo stesso anno pubblicarono l’EP Chosen.

Quello che è certo oggi è che per tutto il 2022 i Maneskin hanno già l’agenda piena: un tour italiano con la meta al Circo Massimo di Roma: “Non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo”, ha sottolineato, concludendo, Roberto Alessi.