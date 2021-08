Striscia la Notizia, lei è la fidanzata di uno dei conduttori più amati: hanno 39 anni di differenza

Giovane, bella e innamorata di uno dei mattatori di Striscia la Notizia: lei è Romina Pierdomenico, una giovane modella e conduttrice che vanta anche più di 200.000 follower sul suo profilo Instagram.

Al giorno d’oggi, una storia d’amore che vede coinvolte persone di età molto diverse tra loro non desta più nessuno scalpore. Se uno dei protagonisti della relazione è anche un amatissimo volto televisivo, a maggior ragione, non ci resta che fare il tifo per loro! Di chi sto parlando? Di uno dei due conduttori storici di Striscia la Notizia: Ezio Greggio.

Chi è Romina Pierdomenico

Molti di voi la conosceranno solo per la sua storia con Ezio Greggio, ma Romina Pierdomenico ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo molto prima di conoscere il suo attuale compagno. Romina, nata a Vicoli nel 1993, inizia a partecipare molto presto a numerosi concorsi di bellezza. La prima fascia che ottiene è quella di Miss Abruzzo, ma nel 2012 si classifica al secondo posto nel celebre concorso di Miss Italia.

Dopo aver trascorso qualche anno dedicandosi allo studio della recitazione, nel 2013 Romina diventa la conduttrice di Gulp Cinema su Rai Gulp. Nell’estate successiva la vediamo comparire anche nel cast delle tentatrici di Temptation Island. Le apparizioni della Pierdomenico non finiscono qui: nel 2015 approda negli studi del dating show Uomini e Donne per corteggiare, anche se solo per poche puntate, l’ex tronista Amedeo Barbato. Alcuni anni dopo, nel 2019, la vediamo tornare in tv nei panni di valletta di Colorado e, per la prima volta, appare accanto al suo fidanzato Ezio Greggio nel programma La sai l’ultima? ricoprendo il ruolo di co-conduttrice.

L’amore tra Ezio e Romina

Con i loro 39 anni di differenza, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico vivono serenamente il loro amore lontano dagli occhi delle telecamere. I nostri protagonisti, la cui storia è stata ufficializzata nel 2018, hanno raccontato di essersi visti per la prima volta a Montecarlo e di aver messaggiato a lungo su Instagram prima incontrarsi e conoscersi davvero.

Nonostante le polemiche iniziali, oggi la coppia è felice, e Ezio Greggio ha anche più volte ribadito: “Tra dieci anni ci troverete ancora qui!”. Anche le presentazioni in famiglia sono già avvenute con successo: Ezio, infatti, ha conosciuto i genitori della fidanzata, dimostrazione di quanto i due facciano sul serio. Sembrerebbe, quindi, che non ci siano più dubbi: Romina ha sicuramente conquistato il cuore di uno dei nostri mattatori televisivi preferiti.