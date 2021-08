Barbara D’Urso con il pancione, la foto e il messaggio della conduttrice

Ufficialmente in vacanza da sola anche se il gossip ritiene che la conduttrice abbia trovato un nuovo amore Barbara D’Urso in questo periodo è molto attiva sui social dove condivide in modo quotidiano le sue giornate di relax tra gite in barca, tuffi e in piscina e pomeriggi in spiaggia. Un mood quello della D’Urso sereno e pacato da cui non trapela nessun disagio riferito al drastico cambio di programmazione che nella prossima stagione tv la popolare conduttrice affronterà n seguito alle decisioni prese dai vertici Mediaset.

Barbara D’Urso pancione in vista: la reazione dei fans

Barbara è in attesa di riprendere la sua striscia quotidiana di Pomeriggio 5 anche se subirà una riduzione di programmazione, nel frattempo non manca d’avere dei momenti di vero amarcord e non esita a rivelare il suo status di mamma chiocciola anche se oggi i suoi figli sono adulti e non desiderosi d’essere coinvolti nella vita pubblica della madre. Nei giorni scorsi Barbara ha sorpreso i followers condividendo uno scatto del passato dove appare con il pancione accanto all’ex compagno. La conduttrice è in dolce attesa del primo figlio, lo scatto è davvero commovente anche se a sorprendere è la didascalia che accompagna l’immagine, una dedica d’auguri speciale al primogenito di cui in questi giorni ricorre il compleanno:

“Ed alle 14 in punto sei arrivato TU ❤️Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale ( che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo❤️)…..E continui a rendermi felice.. anche a migliaia di chilometri di distanza..Ed a rendermi orgogliosa.. tanto orgogliosa. Io TU ed Emanuele.. insieme.. sempre..ed indivisibili❤️❤️. TI AMO❤️ Mamma.” Ha scritto la conduttrice provocando anche una serie di reazione dei fans che hanno subito inviato i loro complimenti alla conduttrice che si è mostrata prima di tutto una mamma.

Barbara D’Urso: “E poi sei arrivato tu…”

Il momento amarcord di Barbara D’Urso è piaciuto ai fans, in poche ore è divenuto popolare e rivedere la conduttrice con il pancione ha provocato una serie di reazioni: ” I figli…il capolavoro della vita❤️” ha scritto un fan anche se non sono mancati alcuni commenti critici e al vetriolo che hanno fatto notare quanto nel tempo la conduttrice sia cambiata fisicamente: “Viso piatto e lungo …ora na mongolfiera” ha commentato un utente decisamente severo.

Critiche o meno Barbara D’Urso evita di alimentare le polemiche e dare spazio agli haters che molto spesso puntano il dito sul suo modo d’apparire in tv e anche sui social. Per alcuni la conduttrice abusa dei filtri e del photoshop a volte anche in modo imprudente tanto da essere immediatamente scoperta. Nonostante tutto Barbara è un personaggio molto amato dal pubblico che non manca di farle sentire il proprio affetto.