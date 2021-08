Marialaura De Vitis ha un nuovo amore: la reazione dell’ex fidanzato Paolo Brosio

Da qualche anno a questa parte, in alcuni dei più celebri salotti della tv, si parla spesso di relazioni che vedono coinvolte persone tra cui vi è un’importante differenza di età. Una delle storie più chiacchierate della scorsa stagione è stata quella tra il giornalista Paolo Brosio e la modella e influencer Marialaura De Vitis.

La coppia, in tutte le interviste rilasciate e in tutte le apparizioni tv, è sempre apparsa unita e pronta a difendersi l’uno con l’altra da tutte le accuse ricevute. Ora, però, a pochi mesi dalla fine del loro amore, sembra che Marialaura abbia iniziato una nuova frequentazione.

La reazione di Paolo Brosio al nuovo amore della sua ex

Dopo la relazione avuta con Paolo Brosio, di ben quarantadue anni più grande di lei, Marialaura De Vitis è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la modella racconta come è avvenuta la conoscenza tra lei e Lorenzo Orsini (in arte Lollo G), cantante rapper di 21 anni. La ragazza, tramite la sua agenzia, è stata scelta come protagonista per il video del brano di Lorenzo, intitolato Voglia di te. L’attrazione tra i due è nata quasi subito, tanto da iniziare una frequentazione appena dopo il termine delle riprese. Marialaura rivela di essere serena e che la conoscenza con Lollo G procede a gonfie vele, nonostante lei non sia abituata a frequentare ragazzi della sua stessa età. Ma come avrà reagito Paolo Brosio a tutto questo?

Sembrerebbe proprio che il giornalista non abbia assolutamente digerito la nuova situazione sentimentale della sua ex compagna. Paolo, infatti, era stato invitato a presenziare insieme a Marialaura (da buoni amici) all’evento Vip Master. Dopo aver saputo che, alla luce dei nuovi eventi, la De Vitis si sarebbe presentata insieme alla sua nuova fiamma, Brosio ha preferito farsi da parte.

Marialaura, per contro, ha commentato così la decisione del suo ex fidanzato: “Paolo è geloso, ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”. Da quando la relazione tra i due è finita, l’influencer ha sempre dichiarato di volere molto bene a Paolo Brosio, e che tra i due ci sarebbe stato sempre un rapporto di affetto e stima reciproca. In alcune storie Instagram della De Vitis, infatti, poco dopo la rottura, i due erano apparsi a pranzo insieme e si dicevano sereni e convinti della decisione – presa di comune accordo – di separarsi.

I motivi della rottura

Nonostante tutte le voci trapelate a riguardo, il motivo della fine della relazione tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis non ha niente a che vedere con tradimenti o avvenimenti simili. I due protagonisti della vicenda, infatti, hanno dichiarato fin da subito che la motivazione per la quale avessero deciso di separarsi riguardasse esclusivamente la fine del sentimento d’amore provato l’uno per l’altra.

La decisione della De Vitis di voltare pagina a pochi mesi dalla fine della relazione con Paolo, tuttavia, sembra aver turbato gli equilibri. Come andrà a finire tra i due? Con ogni probabilità, lo sapremo continuando a seguire i talk show televisivi della prossima stagione.