Orietta Berti: che studi ha fatto la cantante? I segreti della star di Mille

Orietta Berti è una delle protagoniste assolute di questa estate 2021: la sua Mille, cantata al fianco di Fedez e Achille Lauro, sta spopolando ovunque.

La regina dell’estate 2021: così è stata definita Orietta Berti, tornata in auge grazie alla collaborazione musicale con Fedez e Achille Lauro nel brano Mille, diventato la hot più ascoltata della bella stagione.

Di Orietta pensiamo di conoscere tutto, ma ci sono alcune zone della sua vita ancora in ombra: quali studi ha fatto la cantante prima di raggiungere il grande successo?

Orietta Berti, grande successo per la cantante: sulla cresta dell’onda dagli anni ’60

Orietta Berti è apparsa al suo pubblico calcando i palcoscenici di tutta Italia e del mondo intero, esibendosi nell’esecuzione di brani che l’hanno resa famosa e che l’hanno incoronata come una delle cantanti italiane più amate di tutti i tempi. Negli ultimi tempi, complice il grande successo raggiunto dal brano Mille, l’attenzione del web è tornata a concentrarsi sulla vita privata e sui segreti dell’artista che ha raccontato molti dettagli della sua quotidianità in questi anni di interviste e dichiarazioni.

La vita di Orietta ruota intorno alla musica e alla famiglia: la sua carriera comincia negli anni ’60 con la partecipazione al concorso “Voci Nuove Disco d’Oro”: poi è arrivato il successo con brani che hanno fatto la storia della musica italiana, come Io ti darò di più, Io, tu e le rose e una tra le canzoni più famose come appunto Finché la barca va. Per quanto riguarda la sua vita personale, la donna ha vissuto accanto ad Osvaldo Paterlini fin dal momento in cui i due si sono sposati nel 1967. Dal loro amore sono nati due figli, Otis e Omar.

Orietta Berti: gli studi di canto prima della fama

Il talento musicale che ha conquistato gli italiani è emerso fin da subito: fin da bambina Orietta si è dedicata al canto, mettendosi alla prova con esibizioni sempre più complesse. Durante l’infanzia e l’adolescenza la cantante ha coltivato la sua passione insieme al padre: i suoi genitori sono stati i primi fan della Berti e l’hanno spinta a cercare un suo posto nel mondo della musica, accompagnandola nei vari impegni e preoccupandosi della sua crescita personale e professionale. Orietta è riuscita a raggiungere grandi traguardi grazie al sostegno della sua famiglia d’origine prima e del nucleo familiare che lei stessa ha creato in un secondo momento: non le è mai mancato l’appoggio delle persone più care.

Per quanto riguarda gli studi e quindi il percorso d’istruzione di Orietta Berti si sa poco: le notizie raccolte parlano di diverse lezioni di canto lirico che la donna avrebbe seguito da bambina. A quanto pare la cantante ha deciso di concentrarsi fin da subito su quello che sarebbe diventato il suo lavoro: una scelta che si è rivelata vincente, dal momento che Orietta ha raggiunto oggi una fama incredibile, frutto di un enorme talento e di grandi sacrifici.