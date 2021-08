Emma Marrone, lato b da urlo: la foto della cantante al mare

In estate anche i vip si concedono delle lunghe giornate di relax al mare: è il caso di Emma Marrone che si gode il meritato riposo mettendo in mostra un fisico mozzafiato.

Sarà un’estate da sogno per Emma Marrone, che la affronta come una dea al mare: il suo lato b ha conquistato l’attenzione dei fan che la seguono fin dal suo esordio nel mondo della musica.

Tanti i complimenti ricevuti dalla donna: piovono commenti sul post che la ritrae in forma pubblicato e condiviso sui social, dove la cantante è sempre molto attiva.

Emma Marrone si ricarica: tanti gli impegni nel 2021 per la cantante

Un 2020 da archiviare: Emma Marrone si lascia alle spalle un anno che ha visto il blocco dei concerti e degli spettacoli teatrali e si prepara a tornare a dominare i palchi d’Italia. Ora che i vaccini stanno facendo allentare la morsa del virus, è tempo di vacanze e di sano divertimento e anche la cantante sceglie di vivere l’estate in una location marittima, concedendosi delle lunghe giornate in barca. E ha deciso di immortalare la sua quotidianità con delle foto che hanno fatto il giro del web.

L’estate è la stagione per eccellenza in cui si torna alla vita e si trascorrono bellissime giornate al mare insieme alle persone più care, lontano dagli stress professionali e dalle mille preoccupazioni di tutti i giorni. Un momento importante per ricaricare le pile anche per Emma Marrone, in vista dell’anno impegnativo che l’attende.

A breve rivedremo la cantante nelle vesti di giudice nel programma di successo X-Factor: sarà un ulteriore esperienza televisiva per Emma, che per anni ha ricoperto il ruolo di coach ad Amici di Maria De Filippi, la trasmissione che è stata trampolino di lancio per la sua carriera. Anche quest’anno la Marrone si metterà alla ricerca di un nuovo talento da regalare al mondo della musica.

Emma Marrone in splendida forma: vacanze in barca

Ma Emma non è apprezzata solo per il suo talento: la foto che compare online mette in mostra tutta la sua bellezza e un fisico che la donna ha spesso tenuto in ombra. La Marrone è riuscita a lasciare a bocca aperta tutti i suoi fan grazie ad un lato b che fa invidia a tante protagoniste del mondo dello spettacolo. Nessun dubbio sulla veridicità della foto, dal momento che la cantante ha sempre sostenuto la bellezza al naturale e non si è mai mostrata diversa da ciò che è.

Qualche tempo fa, intervistata da Grazia a proposito del suo rapporto con i social, ha dichiarato di aver conquistato un rapporto molto sincero con il suo corpo e la sua immagine: “Su Instagram mi scrivono: sei veramente tu? Io non mistifico, non nascondo. La gente è disabituata alla verità, ha paura di mostrarsi per ciò che è. Io cerco di osare sempre la verità. Non siamo le donne perfette e patinate che si vedono ovunque”.