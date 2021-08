Francesca Tocca, furiosa sui social: “Non siete degni di stare al mondo”

La ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, non ci sta: la danzatrice ha pubblicato un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme il motivo della sua rabbia!

Parliamo di Francesca Tocca, una delle ballerine professioniste più in vista del piccolo schermo, che abbiamo visto da anni fare parte dello “staff” del talent Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

Si tratta di una ballerina molto amata e molto apprezzata per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua dolcezza, emersa più volte durante le sue esibizioni ad Amici. Eppure la Tocca ha sorpreso tutti lasciandosi andare ad un durissimo sfogo tramite delle stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, sul quale viene seguita da oltre 300 mila persone.

Francesca Tocca contro i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia: le stories

Qual è la situazione che ha scatenato la rabbia della ballerina? La donna ha condiviso un post dell’avvocato Cathy La Torre composto da una serie di video girati durante i festeggiamenti seguiti alle partite della Nazionale durante gli Europei di calcio. La vittoria degli azzurri, guidati da Roberto Mancini, ha scatenato una serie di festeggiamenti in ogni parte della penisola. Naturalmente i video hanno fatto il giro del web e le esplosioni di gioia sono spesso degenerate in veri e propri atti vandalici e in qualche aggressione. Questi episodi, da condannare, hanno fatto discutere l’opinione pubblica.

Anche Francesca ha voluto esprimere la sua opinione, attraverso queste dure parole: “Non seguo il calcio, le uniche partite che ho visto con piacere sono quelle dove giocava l’Italia. Domenica non avrò più lo stesso entusiasmo e la stessa gioia di tifare per la mia Nazione dopo aver visto questi video. Mi vergogno. Non siete degni di stare al mondo”.

Francesca Tocca, la carriera della ballerina: dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi

La Tocca, nata a Catania nel 1989, si è distinta nel mondo della danza fin dalla tenera età e a 16 anni ha cominciato a lavorare duramente nel settore dei balli di coppia. Proprio ballando ha conosciuto Raimondo Todaro, il ballerino che è stato per anni maestro a Ballando con le stelle, e che sarebbe diventato poi suo marito.

Nel 2013 i due hanno aperto una scuola di danza a Catania, poi la donna è diventata una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi. Francesca si è resa disponibile a sostenere dietro le quinte della trasmissione gli aspiranti ballerini che partecipano al talent e la vediamo spesso interpretare alla perfezione le coreografie proposte dagli insegnanti della scuola.

Dall’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è nata la piccola Jasmine. I due hanno deciso di separarsi dopo tanti anni insieme, ma sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della piccola. La crisi è diventata irreparabile quando la ballerina ha incontrato il talento di Amici, Alexandru Dimitru: tra di loro è cominciata una relazione ricca di intesa e passione, colta al volo dal pubblico della trasmissione, che però è terminata qualche mese fa.