Temptation Island, Manuela Carriero senza lavoro: “Il mio ex…”

La sua partecipazione a Temptation Island come fidanzata ha sicuramente lasciato il segno, Manuela Carriero è uscita dal reality dei sentimenti scegliendo d’uscire con il tentatore Luciano Punzo con cui ad oggi sembra aver intrapreso una relazione seria. Manuela ha ricevuto molti consensi, la sua scelta di lasciare il fidanzato Stefano che in più occasioni l’ha tradita è stata approvata dal numeroso pubblico del reality del che ha tifato sin dall’inizio per il giovane single Luciano che si è sempre dichiarato non interessato alla tv nonostante la sua non prima partecipazione ad un programma televisivo.

Temptation Island, Manuela: “Per ora non ho un lavoro”

Tuttavia Manuela e Luciano hanno ricevuto non poche critiche, per alcuni il loro apparire continuamente insieme soprattutto sui social è legato alla ricerca della visibilità e di qualche copertina in più. I due si dichiarano molto presi l’uno dall’altra e non esitano a rispondere a chi li accusa d’essere falsi. Attualmente Manuela sta seguendo l’ex tentatore in giro per l’Italia, Punzo è infatti impegnato come modello in alcuni shooting la giovane ha scelto di stargli accanto godendosi ogni momento libero con lui. La cosa ha incuriosito i followers che in una diretta social hanno accusato Manuela di non avere un lavoro visto che è sempre in giro.

L’ex fidanzata di Temptation Island si è affrettata a chiarire la sua posizione spiegando d’essere attualmente disoccupata ma d’aver avuto una proposta importante: “Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”. La Carriero a quanto pare è disoccupata, ha lasciato il lavoro per seguire il suo ex fidanzato Stefano e d’allora non ha più trovato un impiego.

Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano: è amore?

Manuela Carriera non ha mai nascosto il suo desiderio d’avere una famiglia, la giovane che oggi ha ritrovato la passione e il sentimento con il single Luciano è certa del suo amore. I due stanno facendo dei progetti importanti e pensano anche alla convivenza anche se alcune cose hanno bisogno di tempo per essere realizzati: “Si ci stiamo organizzando.”

Il mio sogno è avere una famiglia unita e felice. Se tutto va bene certo che vorrei una famiglia con Luciano”. Ha risposto Manuela ad un followers curioso e al quanto scettico sul presunto neo legame nato tra i due protagonisti di Temptation Island.