Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi crisi in corso? I dubbi social

Michelle Hunziker è felicemente in vacanza con la sua famiglia, marito e figlie al seguito la showgirl ha deciso di rispondere al gossip che la riguarda che allude ad una presunta crisi matrimoniale con Tomaso Trussardi attraverso un’intervista rilasciata al magazine Oggi. I rumors sulla fine della matrimonio della showgirl con il rampollo di casa Trussardi sono stati originati dai social: la coppia dallo scorso Giugno non è apparsa insieme in nessun scatto e questo ha fatto pensare a qualche problema tra i due tanto da indurre i fans a chiedere alla Hunziker se va tutto bene.

Michelle Hunziker: “Ma quale crisi con Tomaso!”

La conduttrice di Striscia la Notizia non si è allarmata più di tanto e dalle pagine di Oggi ha reso noto che siccome non c’è niente da dire sul suo conto si sparla della sua vita privata. Le cose con Tomaso vanno a gonfie vele e nei prossimi giorni partiranno insieme con le loro figlie per le vacanze in montagna: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”. Ha dichiarato Michelle aggiungendo anche quanto è serena in questo momento e poco disturbata da questi rumors inattendibili e infondati.

Michelle ha anche spiegato perchè ha tolto l’anello di rubino rosso regalo di Tomaso cosa che ha fatto pensare ad un distacco tra loro. La Hunziker non esita a smentire ogni tipo di pettegolezzo e fa notare di portare un altro gioiello che il marito le ha regalato, inoltre nei giorni scorsi Trussardi le ha anche inviato dei fiori come atto d’amore: insomma è tutt’altro che crisi!

Michelle Hunziker: “Ho bisogno d’allontanarmi”

Sempre molto impegnata professionalmente ma anche come mamma di due bambine, Sole e Celeste, ancora molto piccole Michelle non nega che in determinati periodi dell’anno ha bisogno di staccare da tutti e tutto. In alcune occasioni, soprattutto in questo periodo il marito prende le bambine e le porta a fare una passeggiata e lei può godersi la giornata da sola facendo solo le cose che la fanno stare bene.

“In questo modo mi godo mezza giornata a casa da sola…” Michelle ha anche rivelato d’essersi sottoposta al vaccino anti Covid, una confessione che ha ritenuto fare per essere d’incoraggiamento a tutti coloro che ancora oggi esitano. La showgirl ha dichiarato che lo ha fatto per correttezza e per il bene della comunità oltre che per tutelare la sua salute: è un gesto a cui tutti dovremmo sottoporci per combattere una pandemia che da più di un anno ha costretto a cambiare le abitudini di vita di tutti.