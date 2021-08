Il Paradiso delle Signore 6, Giulia Arena: “Ultimo giorno”

Pausa estiva anche per il set del Il Paradiso delle Signore la cui messa in onda con le puntate inedite è prevista a Settembre. In queste settimane sono state mandate in onda le repliche della popolare soap seguita dal pubblico con passione che secondo la produzione Rai ha costi non indifferenti ma non può essere sospesa proprio perchè ha un esteso seguito. Secondo le anticipazioni diffuse in rete molti sono i colpi di scena a cui i fans de Il Paradiso delle Signore assisteranno nella prossima stagione, colpi di scena inaspettati che coinvolgeranno alcuni particolari personaggi.

Giulia Arena ultimo giorno di set de Il Paradiso delle Signore 6

Ad essere seguita sui social come influencer ma anche come Ludovica personaggio che interpreta nella soap made in Italy Giulia Arena che a quanto pare è molto presa dal suo ruolo. Nei giorni scorsi l’attrice, che secondo alcuni scatti condivisi sul suo account social ora si trova in vacanza al mare, ha pubblicato una storia dove appare al trucco pronta ad approdare sul set, storia accompagnata da una didascalia che annuncia la fine delle riprese almeno per questo mese: “Ultimo giorno” ha scritto Giulia confidando ai followers d’essere prossima a godersi qualche giorno di relax. Molti i commenti e i like da parte di chi la segue e apprezza il suo lavoro come attrice e non solo, sembra infatti che Giulia sia prossima a realizzare alcuni progetti tv ma su questo c’è ancora il massimo riserbo.

Giulia Arena è felice d’interpretare il ruolo di Ludovica, un personaggio che l’appassiona e che vive continue emozioni. I tanti telespettatori che seguono fedeli Il Paradiso delle Signore apprezzano il suo modo d’apparire e condividono le storie raccontate dall’amata soap nata come prime time e divenuta in breve format quotidiano apprezzato per la sua sceneggiatura ma anche per i costumi e le scenografie in stile vintage che fanno riferimento ad un periodo storico di cambiamenti importanti per l’Italia.

Il Paradiso delle Signore 6, Marcello e Ludovica innamorati anche se…

Secondo quanto si evince dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Ludovica, interpretata da Giulia Arena, e Marcello vivranno il loro amore ma non senza superare alcune importanti sfide. In particolare la coppia incontrerà sulla sua strada delle difficoltà non indifferenti legate soprattutto alla divergenze di classe sociale che metteranno a dura prova i loro sentimenti.

Per ora non è dato sapere se l’amore trionferà, non ci sono rivelazione al momento in merito. Intanto il set del Il Paradiso delle Signore è andato in vacanza per circa tre settimane, le riprese riprenderanno a metà Settembre e andranno avanti fino alla fine di Febbraio. I fans non dovranno attendere molto per sapere cosà succederà ai personaggi del grande magazzino milanese.