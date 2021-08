Alberto Urso bacia lei: “Come Albano e Romina”. L’ex di Amici felice

Nei vari talent show vediamo nascere ogni anno, oltre che giovani talenti, anche legami sinceri: amicizie e amori che durano al di fuori dalle trasmissioni e vengono coltivati lontano dalle telecamere. Cosa sappiamo, a riguardo, del cantante Alberto Urso?

Dopo aver vinto la diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, la carriera di Alberto nel mondo della musica ha preso il volo. Durante il suo percorso nella scuola di Maria, però, non solo ha appreso le tecniche e i segreti del mestiere che oggi l’hanno reso l’artista che è, ma ha anche instaurato legami che vanno oltre i rapporti lavorativi.

Alberto Urso appare felice sui social

Bello e talentuoso, il giovane Alberto Urso tiene molto alla sua privacy e, per questo, non abbiamo molte informazioni riguardo la sua vita privata. L’unica relazione certa di cui siamo a conoscenza è quella tra Alberto e la ballerina Valentina Vernia, con la quale il cantante ha anche condiviso l’esperienza ad Amici. Tante sono le store d’amore che sono state attribuite ad Alberto Urso: con la cantante Gaia Gozzi, con una delle sue colleghe di Amici, Tish, e con Benedetta Caretta, vincitrice di Io canto nel 2010 ed ex concorrente di The voice of Italy.

Tutte le relazioni che gli sono state attribuite, Alberto non le ha mai confermate. Oltre all’incontro con la sua ex fidanzata Valentina, il talent show condotto da Maria De Filippi ha regalato ad Alberto un altro bellissimo legame.

Si tratta della sua amica e collega Giordana Angi. Come vediamo in questa foto pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Alberto, i due ragazzi appaiono sereni, felici e uniti più che mai. Anche su di loro non sono mancati i pettegolezzi, ma Alberto e Giordana hanno sempre dichiarato che, tra di loro, non c’è mai stato altro che una semplice e forte amicizia.

Il legame tra i due ragazzi ha anche fatto sì che lavorassero insieme: dal primo album di Alberto, Solo, il singolo intitolato Accanto a te è stato scritto proprio da Giordana.

Leggi anche—>Erano le sorelle Slaton di Vite al limite, pesavano 400 kg: oggi sono diventate così [FOTO]

Leggi anche—>Costantino Vitagliano nuova fiamma: ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La carriera di Alberto

Alberto Urso, nato nel 1997, ha scelto di dedicare la sua vita alla musica. Il ragazzo, infatti, ha studiato presso il conservatorio di Messina conseguendo il diploma in teoria e solfeggio. Successivamente, presso il conservatorio di Matera si è laureato in canto lirico. Terminati gli studi, Alberto decide di partecipare al talent trasmesso su Rai1 Ti lascio una canzone. Da quel momento, il talento del tenore non passa di certo inosservato e, nel 2017, lo vediamo duettare insieme a Katia Ricciarelli.

Il vero successo, tuttavia, arriva dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi; successo che lo porterà a pubblicare numerosi album e a partecipare al Festival di Sanremo 2020 con il brano Il sole ad est.