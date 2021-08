Costantino Vitagliano nuova fiamma: ex corteggiatrice di Uomini e Donne

In seguito alla sua prima apparizione televisiva a Uomini e Donne, Costantino Vitagliano ha fatto spesso parlare di sé, sia in ambito lavorativo sia per la sua vita privata.

Oggi Costantino, 47 anni, dopo alcune relazioni andate male, sembrerebbe essersi legato a una famosa influencer, anche lei diventata famosa dopo aver partecipato al dating show Uomini e Donne come corteggiatrice. Scopriamo di chi si tratta.

Nuovo amore in vista per Costantino

Come molti ricorderanno, Costantino Vitagliano inizia a raggiungere la popolarità dopo la sua esperienza da tronista a Uomini e Donne. Il ragazzo, all’epoca, scelse di uscire dal programma con la corteggiatrice Alessandra Pierelli. La giovane coppia visse il loro amore, durato dal 2004 al 2005, sotto gli occhi indiscreti delle telecamere e partecipando assiduamente all’ex programma di punta della domenica pomeriggio, Buona Domenica. Nelle ultime settimane, sul profilo Instagram di Costantino sono spuntate delle foto insieme a quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Lei è Irene Casartelli, una giovane modella e influencer, anch’essa diventata famosa dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Durante il dating show, Irene ha iniziato il suo percorso corteggiando l’ex tronista Aldo Palmeri, il quale poi ha scelto di iniziare una relazione con un’altra delle sue corteggiatrici, Alessia Cammarota, con la quale oggi è sposato e ha due bellissimi bambini.

Le esperienze televisive di Irene non finiscono qui. Nel 2016, infatti, la modella entra a far parte del parterre delle single in un’edizione di Temptation Island. Durante il viaggio nei sentimenti, il fidanzato Luca si lascia tentare dal fascino e dalla simpatia della Casartelli, rischiando di mettere a rischio la relazione con la sua compagna Mariarita.

Terminata l’esperienza come tentatrice, Irene decide di abbandonare il mondo della televisione e dedicarsi esclusivamente alla sua carriera da modella e influencer. Ed è proprio grazie a dei progetti lavorativi che Irene e Costantino si sono incontrati. Oltre a diverse foto che possiamo trovare sui profili social ufficiali, i due ragazzi sono anche stati paparazzati insieme a Milano Marittima dal settimanale Nuovo.

Leggi anche—>Sarah Jessica Parker capelli grigi sul set: com’è diventata la protagonista di Sex and The City

Leggi anche—>Il Volo, Piero Barone e la storia d’amore con la bellissima conduttrice: chi è

Costantino Vitagliano: amori e carriera

Dopo la storia avuta con la corteggiatrice Alessandra Pierelli, uno degli incontri più importanti di Costantino è stato quello avvenuto nel 2013 con la modella svizzera Elisa Mariani. Dal loro amore è nata una bambina, Ayla, 5 anni, di cui il suo papà è follemente innamorato. La storia d’amore con Elisa, tuttavia, ha vita breve, e dopo solo un anno dal loro fidanzamento i due annunciano la loro separazione.

Prima di incontrare Irene, nel 2020, Costantino è stato legato alla ballerina russa Luba Mushtuk. I due hanno vissuto la loro storia lontano da pettegolezzi e telecamere, ma nonostante ciò, la relazione tra i due non è durata più di un anno.

Dopo le varie esperienze televisive e dopo aver gestito una palestra a Milano dal 2003 al 2007, oggi Costantino – oltre a continuare a svolgere la sua professione da modello – è un imprenditore nel settore della moda e dell’abbigliamento. Dal 2015, infatti, Costantino Vitagliano si occupa dell’organizzazione di corsi di formazione per futuri personal shopper.