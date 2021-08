“Temptation Island”: lotta social tra Alessandro Autera e il tentatore Davide Basolo

Anche dopo la fine del programma, i partecipanti dell’ultima edizione di Temptation Island continuano ad attirare l’attenzione. Ultimamente, i riflettori si sono accesi sull’ex coppia formata da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni.

Dopo aver terminato il loro viaggio nei sentimenti, Alessandro e Jessica hanno deciso di uscire separati e mettere un punto alla loro storia d’amore. Da alcuni giorni, però, Autera e Davide Basolo (il tentatore con cui Jessica aveva instaurato un rapporto molto stretto all’interno del programma) continuano a litigare tramite social a colpi di commenti e frecciatine. Scopriamo cosa sta succedendo.

Alessandro e Davide in lite… per una foto

Sono giorni ormai che assistiamo alla lite in corso tra Alessandro Autera e Davide Basolo. Il motivo? Una foto. Tutto è iniziato in seguito a un incontro avvenuto in maniera del tutto casuale tra i due ragazzi nel centro di Roma. Alessandro, dopo aver chiesto a Davide di scattare una foto insieme, avrebbe riservato parole molto poco carine sul conto del tentatore, affermando anche di non avere nessuna intenzione di conoscerlo. A dare il via a un nuovo scontro questa volta è stato Davide, rendendo noto il motivo del bisticcio avvenuto con Autera. Per difendersi dagli attacchi, Alessandro ha specificato che durante l’incontro avrebbe chiesto una foto a Davide solo per poi inviarla a Jessica e riderci su, non di certo per averla come ricordo.

Dopo la lite avvenuta tra i due ragazzi, alcuni utenti del web hanno chiesto a Jessica cosa ne pensasse a riguardo. La Mascheroni ha deciso di replicare in questo modo: “Mi state inondando di messaggi per cosa è successo tra Ale e Davide per una foto, non so. Io la verità la so, la sanno anche loro, chiedete a loro, non mi mettete in mezzo almeno stavolta”. Insomma, sembrerebbe che la ragazza non abbia intenzione di schierarsi.

Jessica ha un nuovo amore?

Lasciando da parte i due uomini che hanno segnato il suo percorso a Temptation Island, Jessica si gode le vacanze estive all’insegna del relax. Alcune foto da lei stessa pubblicate sul suo profilo Instagram hanno scatenato la curiosità dei suoi follower. La Mascheroni ha reso pubblica una storia che ritrae le sue mani intrecciate in quelle di un altro ragazzo. Le risposte da parte di Jessica alle domande dei suoi fan non sono tardate ad arrivare: “No raga, fidanzata no… Ci sono conoscenze, emozioni, farfalle. Tante cose belle nella vita su… Quanto è bello provare emozioni”.