Maurizio Costanzo contro Gianmarco Onestini: “Basta spazio ai mezzi vip”

Il mondo della televisione si sta popolando di personaggi da reality: tra di loro spicca Gianmarco Onestini sul quale ha avuto qualcosa da dire Maurizio Costanzo.

Si è sentito spesso parlare negli ultimi tempi di Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini: anche Gianmarco ha seguito le orme del fratello nel mondo dello spettacolo.

Una serie di reality, l’uno dietro l’altro, a cui ha partecipato tra Italia e Spagna, hanno permesso al minore degli Onestini di entrare a far parte del gruppo dei cosiddetti “nuovi vip” del piccolo schermo.

Gianmarco Onestini, secondo classificato a Supervivientes in Spagna

Si è fatto inizialmente notare nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, chiamato a commentare le vicende di cui è stato protagonista il fratello Luca, lasciato dall’ex fidanzata Soleil mentre era rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. La stessa esperienza dietro la porta rossa l’ha poi vissuta Gianmarco, come concorrente del Gf Nip, la versione del reality dedicata alle persone “comuni”. Subito dopo ha cominciato una vera e propria carriera nel settore di questo genere televisivo, prendendo parte a diversi show in Spagna.

L’ultima sua “fatica” televisiva è stata quella di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi: per alcuni mesi il ragazzo si è messo alla prova con la sopravvivenza su un’isola deserta, tutto sotto il vigile occhio delle telecamere. Il pubblico ha deciso di premiarlo con la conquista del secondo posto. Gianmarco Onestini sembra vivere un momento magico ed è intenzionato a proseguire il suo percorso televisivo.

Leggi anche -> Ivana in lacrime per Luca Onestini | La dura realtà da accettare

Ma c’è chi non è d’accordo: fa sentire la sua voce Maurizio Costanzo, che ha fatto trapelare la sua opinione in merito sulle pagine del settimanale Nuovo, sul quale da anni è presente con una rubrica televisiva. Cosa pensa il giornalista del 24enne? “Ora che Gianmarco è arrivato secondo a Supervivientes pensa che per lui comincerà una nuova carriera tv in Italia? Dovremmo smetterla di dare spazio ai mezzi vip solo perché fanno un reality”, scrive una lettrice della rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Mi trova d’accordo. Senza nulla togliere a Gianmarco Onestini, credo che la tv abbia bisogno di professionisti”, risponde Costanzo.

Gianmarco sulle orme del fratello Luca Onestini: il futuro in tv

Al momento Gianmarco non ha risposto alle dure parole: si trova ancora a Madrid dopo essere rientrato dall’Honduras e non si conosce la sua prossima destinazione e il suo futuro progetto televisivo. Intanto il fratello Luca, 28 anni, continua a fare il modello e lo speaker radiofonico, anche se da qualche tempo ha deciso di dedicarsi maggiormente allo studio perché sogna di diventare un dentista.

Leggi anche -> Luca Onestini contro Uomini e Donne | La verità sulla storia con Soleil Stasi

Dopo l’esperienza nella casa del Gf Vip aveva cominciato una relazione con Ivana Mrazova, ma i due si vedono raramente insieme e da tempo si parla di una crisi in atto tra di loro, anche se i diretti interessati non hanno né confermato e né smentito. Gianmarco Onestini, invece, si dichiara single dopo aver chiuso una storia con Adara Molinero, influencer spagnola.