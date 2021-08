Renato Zero e Loredana Bertè, perché hanno litigato? La verità sulla fine della loro amicizia

Legati non solo dalla passione per la musica ma da oltre trent’anni di amicizia, perché Renato Zero e Loredana Bertè hanno litigato? Scopriamolo insieme.

Due nomi che fanno parte della costellazione dei più grandi big della musica italiana di tutti i tempi: Renato Zero e Loredana Bertè, grandi artisti contemporanei.

I suoi fan, da sempre annoverati come ‘sorcini’, conoscono la loro icona musicale con il nome d’arte di Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, classe 1950. Il piccolo Renato è cresciuto a Roma, in un quartiere a pochi passi da Piazza del Popolo per poi trasferirsi in un casermone destinato ai dipendenti pubblici, perché figlio di un poliziotto. La sua famiglia era tutta in rosa, nonna Renata, le tre sorelle Enza, Fiorella e Maria Pia, mentre il fratello Giampiero nascerà dieci anni più tardi.

Lo stesso artista Renato, che ha iniziato la sua carriera quando aveva appena 15 anni e aveva esordito in modo diverso e innovativo, abbandonandosi a vari travestimenti, ha confessato di essersi sentito spesso ripetere, muovendo i suoi primi passi, “sei uno zero”. Da qui il nome Renato Zero e la soddisfazione di essere arrivato sulle vette più alte del successo.

Stesso mese e stesso anno di nascita per Loredana Bertè, Terza di quattro figlie, tre anni dopo la sorella Domenica Bertè, vero nome della famosissima cantante Mia Martini, scomparsa il 12 maggio 1995 a soli 47 anni. La carriera di Loredana esplode negli anni Ottanta e da lì sarà solo un registro di successi.

Tra la fine degli anni sessanta e gli inizi dei settanta è iniziata l’amicizia tra Renato Zero e Loredana Lecciso che è durata fino a poco tempo fa quando, qualcosa ha fatto traboccare il vaso.

Renato Zero e Loredana Bertè: perché hanno litigato?

Un tempo molto amici ed oggi separati: cos’è accaduto tra le due grandi icone della musica italiana, Renato Zero e Loredana Bertè? Qualcosa ha incrinato la loro amicizia, solida da ben trent’anni, anche se entrambi hanno sempre mantenuto alta la privacy sulle motivazioni.

In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Barbara D’Urso, però, è stata proprio la Bertè a sbottonarsi un po’ di più e spiegare di essere molto delusa da un comportamento in particolare assunto da Renato Zero, pur continuando a volergli bene. “Eravamo come fratelli, lui mi ha deluso fortemente” ha spiegato la Bertè.

In una successiva intervista, Loredana è scesa nel dettaglio ed ha spiegato il motivo del litigio, legato a motivi musicali: “Ho scritto i testi di queste canzoni per un disco. Le musiche le avevano scritte miei amici musicisti: ma Renato ha iniziato a tergiversare. Quando gli ho chiesto di restituirmi almeno le tracce incise, Renato mi ha chiesto cento milioni. Ero esterrefatta” queste le parole della Bertè.

La risposta di Renato Zero a Loredana Bertè

La delusione di Loredana Bertè è tale che, lei stessa nella biografia del 2016, ha parlato di questa separazione in modo molto categorico. La cantante si è definita così amareggiata da Renato Zero che non lo perdonerà mai.

LEGGI ANCHE : Renato Zero, durissimo con la Bertè: perchè hanno litigato

LEGGI ANCHE : Renato Zero, quanto guadagna il cantante? ll patrimonio dell’artista

Come ha replicato Renato Zero? Lapidarie anche le parole del grande cantautore che, senza scalfirsi, ha semplicemente sottolineato come ormai le loro strade si sono divise: “Quello che avevamo da dirci ce lo siamo detti in 35 anni di amicizia” ha concluso Renato.