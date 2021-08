Milly Carlucci e il doloroso addio: “Da mesi sapevo che…”

Tutti i telespettatori, in quanto tali, sono soliti affezionarsi ad alcuni componenti dei cast dei loro programmi tv preferiti. Brutte notizie, dunque, per tutti gli appassioni di Ballando con le stelle. Un volto noto della trasmissione in onda su Rai1 ha annunciato di voler lasciare il programma. Cosa ne penserà la padrona di casa Milly Carlucci?

Dal lontano 2005, Raimondo Todaro è stato uno dei pilastri di Ballando con le stelle. Da qualche giorno, il ballerino ha annunciato pubblicamente di essere grato a tutto lo staff del programma, ma che sente che sia arrivato il momento per lui di avere nuovi stimoli e fare nuove esperienze. Ecco tutte le dichiarazioni.

Milly Carlucci vs Raimondo Todaro

La decisione presa da Raimondo Todaro è diventata un piccolo caso mediatico. Dopo l’annuncio da parte del ballerino di voler lasciare il programma, infatti, si sono accese numerose polemiche, sia tra i fan (che vorrebbero continuare a vedere Raimondo a Ballando con le stelle) sia tra lo stesso Todaro e la conduttrice della trasmissione Milly Carlucci.

Ecco come, tramite il suo account Instagram ufficiale, Raimondo Todaro decide di annunciare a tutti noi la sua decisione.

Successivamente all’annuncio del ballerino, Milly Carlucci decide, sempre tramite social, di replicare così: “Da mesi sapevo che fosse in trattativa con altri, ma solo ieri mi ha chiamato per dirmelo. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo quindici anni di vita insieme”.

La replica di Raimondo

Dopo il primo botta e risposta, non si arrestano i battibecchi social tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro. Dalle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice traspare tutta la delusione provata in questo momento. Raimondo, tuttavia, sentitamente dispiaciuto e ferito dalle parole di Milly, decide di replicare con un altro post su Instagram: “Leggo con molta tristezza il post di Milly. […] Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare quando io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa […]”.Sembrerebbe, dunque, che l’unico motivo per il quale Milly e Raimondo non si siano incontrati sia la positività al Covid19 del ballerino.

Raimondo Todaro inizia a collaborare con Milly Carlucci nel lontano 2005, anno in cui viene scelto come maestro per il programma Ballando con le stelle. Da quel momento, il ballerino ha accompagnato e portato alla vittoria diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Cristina Chiabotto e Fiona May. Durante tutti questi anni, tra Milly e Raimondo si è creato anche un forte rapporto di amicizia, tanto da lavorare insieme in altri programmi: la Carlucci, infatti, vuole che sia proprio lui a occuparsi delle coreografie anche di un altro programma da lei condotto, Il cantante mascherato.

Stiamo dunque assistendo alla fine della loro amicizia, o ternerà presto il sereno tra Milly e Raimondo?