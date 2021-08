Qui solo una bambina, oggi una delle protagoniste più amate delle soap: la riconoscete?

Negli ultimi anni i social network hanno aperto una finestra sulla vita privata di personaggi del mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo, permettendo al pubblico di scoprire nuovi aspetti della loro vita privata ma anche alcuni momenti della loro infanzia.

Nelle ultime settimane uno degli scatti più apprezzati di Instagram è stato quello pubblicato da una nota attrice della soap opera Un Posto al Sole. Nella foto la donna è ancora una bambina, ma scopriamo di chi si tratta.

Lo scatto da bambina

La bambina in questione è Nina Soldano, oggi uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo che dopo aver conquistato la popolarità nel 1987 grazie alla partecipazione al programma Indietro Tutta condotto da Renzo Arbore è entrata a far parte del cast di Un Posto al Sole interpretando Marina Giordano, uno dei personaggi più longevi e amati della soap opera.

Nina Soldano su Instagram

L’attrice oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 140 mila follower con cui ama condividere momenti di lavoro e di vita privata. Durante l’ultima settimana di luglio, Nina ha pubblicato uno scatto della sua infanzia quando ancora era una bambina, in cui è impossibile non farsi conquistare dal suo sguardo tenero e curioso.

La reazione dei fan di Nina Soldano

Nella descrizione del post, Nina ha scritto: “C’era una volta: noi ex bambini degli anni 60″. Ovviamente lo scatto non è passato inosservato tra i suoi follower tanto da superare i mille like in poco tempo e ricevere decine di commenti di affetto da parte dei fan dell’attrice. Nina oltre ad essere una celebrità nel nostro paese è anche molto nota all’estero, in particolare negli Stati Uniti dove nel 2012 ha ricevuto un riconoscimento come l’attrice italiana più popolare all’estero.