Vite al Limite, lutto nel programma: la protagonista non ce l’ha fatta

Nella giornata di domenica 8 agosto è purtroppo arrivata una triste notizia per i fan di Vite al Limite riguardante la scomparsa di una delle protagoniste più amate del programma in onda su Real Time. Scopriamo di chi si tratta.

Vite al Limite è uno dei programmi di maggiore successo degli ultimi anni che è riuscito a conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo raccontando le storie e il percorso dei pazienti patologicamente obesi seguiti dal Dottor Nowzaradan, nel tentativo di raggiungere una forma fisica più salutare.

La morte di Gina Marie Krasley

Nella giornata di domenica 8 agosto è arrivata una brutta notizia per i fan dello show, infatti è stata comunicata la dipartita di Gina Marie Krasley, una delle protagoniste che ha dato il via al proprio percorso con il dottor Nowzaradan nel 2020. La donna appena 30enne aveva condiviso parte della propria vita con il pubblico di Vite al Limite, raccontando di essersi rifugiata a lungo nel cibo dopo aver subito per molto tempo abusi fisici e verbali da parte del padre, arrivando a pesare 275 kg. Durante il percorso durato, come previsto dal programma, un anno fatto di alti e bassi la donna aveva raggiunto i 252 kg.

Gina Marie Krasley su Tik Tok

Inoltre dopo la sua partecipazione a Vite al Limite, Gina aveva conquistato la popolarità sui social network, in particolare su Tik Tok dove amava condividere la passione per il ballo mostrando agli utenti le proprie coreografie. Attraverso il suo profilo cercava di trasmettere un messaggio profondo invitando le persone con la sua stessa patologia a non vergognarsi di condividere i propri balli poiché come lei stessa affermava: “la danza non ha limiti di taglia.”

Le cause della morte

La morte di Gina Marie Krasley è avvenuta l’uno agosto nella sua casa di Tuckerton nel New Jersey, ma le cause non sono ancora state rese note. La donna è l’ottava concorrente di Vite al Limite a non farcela tra centinaia di pazienti aiutati e salvati dal Dottor Nowzarandan con un percorso medico ragionato e specifico.