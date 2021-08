Stefano de Martino tradisce Maria de Filippi: l’ex ballerino rivela che…

Ex ballerino e oggi anche conduttore apprezzato Stefano de Martino è un personaggio televisivo molto amato dal pubblico. Ex allievo ad Amici la sua gavetta professionale è stata all’insegna di una crescita moderata che gli ha permesso anche d’imparare e di farsi notare in modo artisticamente completo. Dopo aver ballato incantando il pubblico De Martino è approdato in modo moderato alla conduzione fino ad arrivare in Rai dove gli è stato prima affidato Made in sud insieme a Fatima Trotta e recentemente anche il divertente game show Stasera tutto è possibile.

Stefano de Martino: “Maria de Filippi è una persone che…”

Negli ultimi anni Stefano è stato anche protagonista del gossip per la sua storia tormentata con Belen Rodriguez, oggi sua ex moglie e madre di suo figlio Santiago. La prossima stagione tv per Stefano de Martino sembra ricca di progetti da realizzare in casa Rai, progetti con con molta probabilità lo condurranno lontano dal ruolo di giudice d‘Amici che Maria de Filippi gli ha affidato nell’ultima stagione del talent. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair dove Stefano ha posato proprio con il figlio, De Martino ha raccontato come è cambiato e cresciuto artisticamente in questi anni di lavoro, in particolare ha avuto parole di gratitudine per Maria de Filippi da cui ha imparato molto.

L’ex allievo d‘Amici ha reso noti alcuni particolari del dietro le quinte che riguardano la moglie di Maurizio Costanzo, particolari che non tutti conoscono: “E’ una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione“. Un ritratto di Maria de Filippi davvero difficile da credere ma che evidentemente è anche il segreto del successo dei suoi programmi. De Martino afferma d’aver preso alcuni atteggiamenti professionali di Maria come esempio e spesso cerca d’imitarla: “Gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa“.

Stefano de Martino: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile”

Papà presente, Stefano de Martino adora trascorrere il tempo con Santiago che è un bambino vivace e molto divertente. Ufficialmente single, l’ex ballerino non sembra essere legato a nessuna donna in particolare anche se il gossip spesso gli affibbia flirt diversi ha rivelato perchè ha deciso di lasciare la danza nonostante la sua giovane età:

LEGGI ANCHE -> Stefano de Martino irriconoscibile: come si è mostrato il conduttore su Instagram

“Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile . Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“. Ha dichiarato il giovane conduttore che si appresta ad affrontare un nuova stagione televisiva di successo.