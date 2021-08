Il Volo, Gianluca Ginoble in vacanza: arriva la dedica speciale del cantante

Gianluca Ginoble, uno dei tre componenti de Il Volo, sta trascorrendo le vacanze estive nella sua terra natale, l’Abruzzo e proprio in questo meraviglioso contesto ne ha approfittato per fare un’importante dedica. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo nel febbraio del 1995, Gianluca ha iniziato a cantare da piccolissimo, all’età di 3 anni per poi appena 14enne esordire sul piccolo schermo grazie al talent Ti lascio una canzone. La popolarità e il successo internazionale per lui arriveranno grazie all’intuizione del regista Roberto Cenci che contribuirà alla formazione de Il Volo.

Gianluca Ginoble su Instagram

Gianluca oltre ad essere un artista popolare è anche molto attivo sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 650 mila follower. Sulla piattaforma il cantante ama condividere momenti di vita privata ma soprattutto contenuti riguardanti la musica dove si diverte a interpretare brani di grandi artisti del passato. Il componente del noto gruppo musicale, negli ultimi giorni è tornato nella sua terra natale, l’Abruzzo per godersi un meritato periodo di riposo e relax e dedicarsi alla propria famiglia. Nonostante ciò Gianluca non ha mancato l’occasione di mostrare i meravigliosi panorami della sua terra ai suoi fan.

La dedica di Gianluca Ginoble

In uno dei contenuti pubblicati, Ginoble ha deciso di mostrare la bellezza della sua regione e di dedicarle poche ma bellissime parole, scrivendo: “Abbruzzo terra meravigliosa.” Nonostante il cantate in questi anni di carriera abbia girato il mondo portando la sua musica in terre meravigliose oltre che in giro per tutta Italia, nel corso di queste vacanze sembra che stia riscoprendo l’Abruzzo, le sue origini e la bellezza del luogo in cui è nato.

LEGGI ANCHE—>Il Volo, Piero Barone e la storia d’amore con la bellissima conduttrice: chi è

Lo scatto con il nonno

In questi giorni di vacanza e relax, Gianluca ha anche avuto modo di dedicarsi alla propria famiglia e in particolare di passare del tempo con il proprio nonno come dimostra lo scatto recentemente pubblicato che lo vede mano nella mano con l’uomo.