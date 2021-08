Il Collegio, che fine ha fatto Andrea Di Piero? Eccolo oggi

Andrea Di Piero è stato uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione de Il Collegio, ma che fine ha fatto oggi il popolare allievo del reality show in onda su Rai 2? Scopriamolo.

Il Collegio è uno dei reality show di maggiore successo degli ultimi anni che nel corso di cinque stagioni ha confermato e migliorato i risultati ottenuti raggiungendo una media di quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori.

Andrea Di Piero a Il Collegio 5

Proprio durante l’ultima edizione dello show, Andrea Di Piero è riuscito a farsi notare dal pubblico a casa distinguendosi dagli altri allievi per la sua maturità e il suo amore per lo studio che lo hanno portato ad ottenere ottimi risultati da un punto di vista scolastico. Nel programma in onda su Rai 2, il giovane all’epoca 16enne si è definito come Senatore D’Annunziano, affermando di ispirarsi al concetto di bello definito dallo scrittore de La Città Morta.

Andrea Di Piero su Instagram

Per Andrea il successo è stato immediato, a confermarlo anche i numeri raggiunti sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 200 mila follower. Sulla piattaforma il giovane conferma il suo essere un amante della cultura presentandosi con una citazione di José Ortega Y Gasset, noto filosofo spagnolo, e condividendo alcuni scatti che lo vedono protagonista con indosso abiti eleganti e con alle spalle meravigliose location.

Che fine ha fatto Andrea Di Piero

Ma dopo la partecipazione a Il Collegio che fine ha fatto il giovane? Nonostante non sia stato recentemente protagonista del piccolo schermo, Andrea continua a tenersi in contatto con i suoi fan attraverso Instagram dove intrattiene con loro interessanti conversazioni e confronti sulle tematiche più disparate. Inoltre Di Piero ha tenuto a precisare di essere presente solo su Instagram e di non possedere profili su altri social network, come Tik Tok, a differenza di molti suoi colleghi.