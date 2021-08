“Una vita”, svelato il segreto di Ildefonso: quale sarà la reazione di Camino?

Ogni soap opera che si rispetti racchiude una serie di intrighi e segreti che tengono i fan in trepidante attesa delle puntate successive. Questo è anche il caso di Una vita, telenovela spagnola che sta riscuotendo un enorme successo. Uno dei tanti segreti custoditi riguarda il marchesino Ildefonso.

Nelle prossime puntate che andranno in onda, i telespettatori scopriranno il motivo per il quale Ildefonso e Camino, la sua neo sposa, non hanno ancora consumato il matrimonio. La giovane Pasamar non è l’unica a essere turbata dai comportamenti del marchesino: Felicia, infatti, dopo le nozze, inizia a chiedere insistentemente quando i due avrebbero intenzione di allargare la famiglia. Scopriamo in anteprima cosa bolle in pentola.

Il segreto di Ildefonso

La giovane Camino continua a essere turbata e inquieta anche nel giorno del matrimonio. A causa del suo stato d’animo, la ragazza si rende subito conto che qualcosa non va: il suo pensiero, dunque, va immediatamente verso Maite, dalla quale ha anche ricevuto una lettera da Parigi. Intanto, la coppia formata da Cinta ed Emilio decide di lasciare Acacias e partire per l’Argentina.

Da alcune indiscrezioni sappiamo che il matrimonio tra Ildefonso e Camino non è stato consumato. Di certo, come potrete immaginare, la ragazza non è mai stata entusiasta all’idea di doversi lasciare andare con il suo sposo, ma con estrema sorpresa, sembrerebbe che anche Ildefonso non abbia intenzione di avvicinarsi a Camino.

Alcuni dialoghi dei protagonisti, infatti, lasciano intendere che il giovane marchese rifiuti ogni tipo di contatto fisico con la Pasamar. La situazione per Ildefonso peggiora nel momento in cui ad Acacias viene annunciata una lieta notizia: presto Cinta ed Emilio diventeranno genitori. A questo punto, come già preannunciato, Felicia inizia ad avere dei comportamenti invadenti e insistenti nei confronti di sua figlia e del marchesino, per incoraggiarli a seguire l’esempio di Emilio e consorte; alle continue intromissioni della suocera, Ildefonso reagirà molto male.

A tal proposito, tra il marchese e la sua sposa nasce un’accesa discussione durante la quale, ormai stremato dal tenersi tutto dentro, Ildefonso confessa il suo segreto. Dopo aver litigato a lungo incolpandosi a vicenda, il marchese svela alla moglie di essere impotente a causa di alcune ferite molto gravi subite durante la guerra.

La reazione di Camino

Dopo essere venuta a conoscenza dell’impotenza di Ildefonso, Camino cambia atteggiamento nei confronti del marito, assicurandogli tutto il sostegno e l’appoggio possibile. L’obiettivo della coppia, a questo punto, è riuscire a non destare alcun sospetto negli altri abitanti di Acacias.

Camino, incredula dopo aver ascolta il racconto del marito, corre a confidarsi con Anabel, ragazza con la quale la Pasamar ha instaurato un rapporto che sembrerebbe andare oltre a una semplice amicizia. Nonostante la promessa a Ildefonso, Camino rivela tutto proprio ad Anabel: quali conseguenze comporterà tutto questo?