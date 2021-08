“Beautiful”, anticipazioni puntate italiane: il gesto estremo di Steffy

La soap opera americana Beautiful continua a regalare ai suoi fedeli telespettatori puntate ricche di intrighi. Gli avvenimenti che animeranno i prossimi episodi riguarderanno in special modo Steffy Forrester che, tornata a casa dopo il brutto incidente, inizierà ad avere seri problemi.

La giovane stilista, tormentata dai forti dolori fisici e dell’assenza di Kelly, arriverà a compiere un gesto estremo nei confronti della sua famiglia, la quale sta semplicemente cercando di aiutarla in questo momento per lei molto delicato. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

Il dolore di Steffy

Dopo la lunga degenza in ospedale, Steffy riesce finalmente a tornare a casa e iniziare così il periodo di riabilitazione. I forti dolori causati dall’incidente, tuttavia, impediscono alla Forrester di condurre una vita normale e di occuparsi della piccola Kelly. Con la convinzione che le cose si sarebbero aggiustate, la stilista inizia ad abusare di antidolorifici per placare i dolori, ma senza rendersene conto, un “semplice” sovradosaggio di farmaci diventerà presto una vera e propria dipendenza.

Le indiscrezioni ci permettono di sapere che Liam si troverà di fronte a una scena a cui mai avrebbe voluto assistere: il giovane Spencer dovrà soccorrere la sua ex moglie svenuta sul pavimento; intorno a lei e nascoste in ogni dove, verranno trovati numerosi flaconi di antidolorifici. A questo punto, Liam si trova costretto a prendere una decisione drastica, ovvero, portare Kelly con sé e prendersene cura fino a quando Steffy non sarà guarita. La stilista, una volta recuperate le forze, decide di recarsi a casa di Brooke e affrontare tutti i coloro i quali, secondo lei, la stanno privando della sua serenità e della presenza di sua figlia.

Arrivata nella “tana del lupo”, Steffy inizia ad aggredire verbalmente tutti i presenti: accusa Liam del rapimento di Kelly e inveisce contro Hope per averle portato via prima il marito e, successivamente, anche Phoebe. Infine, si scaglia contro Brooke, accusandola di essere stata da sempre la rovina della sua famiglia.

Leggi anche—>Isabella Ricci senza trucco e filtri: la dama di Uomini e Donne come non l’avete mai vista

Leggi anche—>Ezio Greggio, sapete dove vive il conduttore di “Striscia la Notizia”? Vita fuori dall’Italia

L’intervento di Ridge

Mentre la giovane stilista continua a inveire contro la famiglia Logan, Thomas avvisa Ridge di ciò che sta accadendo a sua figlia. Forrester, preoccupato per il benessere della ragazza, si reca immediatamente a casa di Brooke per cercare di placare le acque. Convinto che la discussione non fosse così grave, arrivato sul posto Ridge prende coscienza del fatto che Steffy, visibilmente sopraffatta dalle emozioni, abbia realmente bisogno di aiuto.

Nonostante l’arrivo di suo padre, Steffy non accenna a calmarsi, anzi, estrae dalla tasca un coltello iniziando a minacciare tutti i presenti. Dopo pochi istanti, la ragazza si rende conto del folle gesto appena compiuto, abbassa l’arma e, sconvolta, si allontana da casa di Brooke.