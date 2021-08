Ezio Greggio, sapete dove vive il conduttore di “Striscia la Notizia”? Vita fuori dall’Italia

Tutti i nostri palinsesti televisivi vantano un grandissimo numero di conduttori degni di essere definiti tali. Uno dei più amati dal pubblico è sicuramente il simpaticissimo Ezio Greggio.

Durante questo periodo di chiusure e lockdown, noi tutti siamo rimasti nelle nostre case a sperimentare doti culinarie e a fare videochiamate con amici e parenti per sentirci più vicini ai nostri cari, anche se a distanza e in maniera virtuale. Sapete dove e come ha trascorso il suo periodo di quarantena lo storico conduttore di Striscia la Notizia? Se siete curiosi di saperlo, lo scoprirete leggendo il resto dell’articolo.

Dove vive Ezio Greggio?

Sono anni ormai che Ezio Greggio, insieme al suo compagno di avventure Enzo Iacchetti, entra nelle nostre case grazie alla conduzione di Striscia la Notizia, storico programma di Antonio Ricci. Nonostante vada in onda dal lontano 1988, il tg satirico targato Mediaset continua a riscuotere un enorme successo tra i telespettatori. Alla conduzione del programma, ogni anno, vediamo avvicendarsi tanti volti noti del piccolo schermo, ma l’accoppiata Greggio/Iacchetti, per molti italiani, non ha eguali.

Oltre alla conduzione, sappiamo che Enzo Iacchetti si dedica in maniera costante al teatro, mentre Ezio Greggio ha preso parte a numerose pellicole cinematografiche. Oltre a essere un conduttore, un giornalista pubblicista e un attore, il nostro Ezio è anche impegnato nel sociale, con la fondazione da lui creata che si occupa di neonati prematuri. Ma non è tutto: da molti anni Greggio è anche l’organizzatore del Montecarlo Film Festival de la Comédie. Ed è proprio lì, a Montecarlo, che Ezio Greggio vive da molto tempo.

Il conduttore, in una delle numerose interviste da lui rilasciate, ha dichiarato di aver trascorso il periodo di lockdown nella sua casa nella splendida Costa Azzurra. Per affrontare e superare nel migliore dei modi quel momento tanto difficile, Ezio Greggio ha trascorso il suo tempo leggendo libri e guardando film, senza mai perdere l’occasione di divertirsi insieme al suo amico e collega Enzo Iacchetti.

Ezio Greggio coinvolto nelle polemiche ai tempi del Covid

Nonostante sia molto amato dal pubblico italiano, ultimamente Ezio Greggio è stato al centro di alcune polemiche nate a causa di uno dei suoi ultimi impegni lavorativi. Ezio, infatti, ha ricoperto il ruolo di protagonista nel film Lockdown all’italiana, diretto dal regista Enrico Vanzina. Greggio ha chiarito più volte che lo scopo del film non era di certo deridere e ferire i parenti delle vittime del Covid, ma raccontare in maniera simpatica la vita di tutti coloro i quali si sono ritrovati ad affrontare una routine del tutto nuova come, ad esempio, le persone che hanno iniziato a sperimentare il lavoro da casa.

Anche lo stesso Enrico Vanzina, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Ma niente… hanno già risposto grandi firme, incluso Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, spiegando che si tratta di una commedia sulla convivenza forzata, non di un film con le infermiere scosciate inseguite da erotomani asintomatici”.

Noi italiani siamo sempre stati famosi per la grande ironia con la quale riusciamo a raccontare anche gli avvenimenti più difficili e, in tempi di pandemia, qualsiasi cosa riesca a strapparci un sorriso, in maniera rispettosa, dovrebbe essere ben accetta.