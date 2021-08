Isabella Ricci senza trucco e filtri: la dama di Uomini e Donne come non l’avete mai vista

Approdata a Uomini e Donne solo nella fase finale dell’ultima stagione tv Isabella Ricci è tra le dame più popolari del momento, il suo modo di fare elegante e mai sopra le righe e il suo charme mai ostentato l’ha resa protagonista del programma tanto da sottrarre l’attenzione dei media e del pubblico a Gemma Galgani volto storico del programma. Le due donne sono state più volte messe a confronto nonostante Isabella abbia ripetuto più volte di non essere arrivata a Uomini e Donne per oscurare il ruolo di Gemma, ha sicuramente un mood d’approccio diverso da lei e non si sente affatto in competizione con la dama.

Isabella Ricci bella, elegante e colta

Isabella Ricci non solo ha ricevuto il consenso del pubblico che solo dopo pochi giorni l’ha decretata come tra le dame più eleganti del dating show di Maria de Filippi ma anche ottenuto l’approvazione di Gianni Sperti e di Tina Cipollari che in anni di programma non avevano ancora conosciuto una persona come lei: elegante, composta e molto affascinante tanto d’attirare l’attenzione del parterre maschile. Isabella ha accolto tanto clamore con classe facendosi amare nel programma ma anche dai telespettatori che sui social le hanno manifestato in più occasioni tutto il loro affetto, cosa che le permetterà di tornare nel programma di Queen Mary a Settembre appena le registrazioni riprenderanno.

Nel frattempo Isabella è molto attiva sui social dove non manca di mostrarsi nella sua quotidianità. La dama in questi mesi in cui è lontana dalla tv ha condiviso scatti delle sue vacanze ma soprattutto non ha esitato a mostrarsi senza filtri. In un recente scatto è apparsa senza trucco, occhialoni e capelli legati: un look decisamente easy che rivela quanto la dama non sia interessata ad apparire diversa da com’è in realtà. Lo scatto ha entusiasmato i fans di Uomini e Donne che l’hanno riempita di complimenti riconoscendole d’essere un personaggio decisamente diverso da quelli che solitamente appaiono tv.

Isabella Ricci senza filtri: la reazione dei fans

La foto senza filtri di Isabella Ricci ha fatto immediatamente il giro del web, ha accolto tantissimi consensi aumentando anche la popolarità della neo dama che sembra essere molto lontana dalla dinamiche tv. La Ricci è una donna elegante e di fascino e una donna molto intelligente, ha sempre lavorato molto e ha alle spalle un matrimonio fallito.

In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha rivelato che nonostante i suoi successi professionali ha un grande rimpianto quello di non aver avuto figli. La dama ha spiegato perchè non è diventata mamma: “Non ho potuto avere figli. Probabilmente, se ne avessi avuti, sarei più contenta, perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini. Ho tanti amici, ma gli amici sono amici…”