Un Posto al Sole, che fine ha fatto Lucianna De Falco, l’attrice nei panni di Dolly? Eccola oggi

Lucianna De Falco, nei panni di Dolly, è stata uno dei personaggi più apprezzati di Un Posto al Sole, ma che fine ha fatto oggi l’attrice? Scopriamolo insieme.

Nata a Ischia nel luglio del 1967, Lucianna è uno storico volto della recitazione italiana che ha preso parte a importanti produzioni cinematografiche, teatrali e televisive. Tra i personaggi che hanno maggiormente segnato la sua carriera, c’è quello di Addolorata “Dolly” Salvetti di Un Posto al Sole, interpretata per ben 8 anni dal 1998 al 2006.

Che fine ha fatto Lucianna De Falco

Dopo la quasi decennale avventura nella storica soap opera di Rai 3, Lucianna ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche come Sono Solo Fantasmi diretto da Christian De Sica, Un Giorno Perfetto di Ferzan Ozpetek e molti altri progetti di rilevanza nazionale. Ma tra le partecipazioni più importanti dell’attrice non possiamo non citare alcune fiction di successo come Un Medico in Famiglia, Le Ragazze di Piazza Spagna e Un’altra Vita.

Lucianna De Falco su Instagram

Inoltre Lucianna è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove ama tenersi in contatto con i suoi follower condividendo molti momenti di vita privata e alcuni momenti di lavoro sul set o nei Festival del Cinema in giro per tutta Italia. Recentemente l’attrice è anche stata premiata come miglior attrice per il cortometraggio L’eredità al Salento Finibus Terrae, festival internazionale del cortometraggio.

Il ritorno a Un Posto al Sole

Lucianna dopo 14 anni di assenza dalle scene di Un Posto al Sole, è tornata nel 2020 a interpretare il personaggio di Dolly. L’attrice in occasione di questo grande ritorno si era detta emozionata e felice di poter tornare sul set di una delle soap opera italiane di maggiore successo. A proposito della squadra di Upas ha affermato: ” […] l’accoglienza e l’abbraccio di questa grande famiglia è stato come la prima volta”.