Ballando con le Stelle l’addio: arriva la confessione dell’ex ballerina: “Mai più..”

Sul noto programma di intrattenimento di Rai 1, Ballando con le Stelle, arriva una confessione inaspettata: la ex ballerina della trasmissione spiega i motivi del suo addio.

Milly Carlucci, una delle più talentuose presentatrici del mondo dello spettacolo, è al timone di Ballando con le Stelle da anni. La sua elegante e determinata guida del programma d’intrattenimento del sabato sera di Rai Uno è stata una delle chiavi del successo di Ballando con le Stelle. A piacere è il format che, oltre ad offrire spensieratezza e leggerezza, mette in gioco una serie di protagonisti del mondo dello spettacolo che non hanno nulla a che vedere con la danza. Il cast scelto, anno dopo anno, viene affiancato ad uno staff di ballerini professionisti e, dopo ore ed ore di prove settimanale, il sabato sera i vip si sfidano dei vari balli a due. Le loro performance vengono giudicate severamente dai giudici di gara che, spesso, mettono in scena anche siparietti simpatici ed appassionanti con gli stessi concorrenti.

Insomma Ballando con le Stelle è uno degli show di massimo successo del momento, tant’è vero che già si sta lavorando di gran lena per la sedicesima edizione di settembre 2021 ma, a quanto pare, tra gli ‘spiacevoli’ abbandoni, arriva a distanza di tempo una confessione.

Ballando con le Stelle: l’addio di una ex ballerina

Ballando con le Stelle, in vista della prossima edizione d’autunno 2021, continua a perdere ‘pezzi storici’ per strada e, dopo tanto tempo, tornano a galla i motivi. Il primo addio al programma c’era stato da uno dei pilastri del corpo di ballo, Raimondo Todaro che, dopo ben 15 anni di collaborazione con il talent di Rai Uno e una querelle con Milly Carlucci, ha scelto di iniziare la sua esperienza lavorativa con lo show di Mediaset, Amici.

Un duro colpo quello incassato dalla Carlucci che ha ‘perso’ Todaro, un grande punto di riferimento tra i ballerini professionisti della trasmissione. Altro colpo è stato quello che ha interessato un’altra ballerina professionista, Samantha Togni. Dopo la decisione presa dalla Togni di dire addio a Ballando con le Stelle, sembra proprio che il suo rapporto con la Carlucci si sia raffreddato. A spiegarlo è la stessa ex ballerina del programma in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

“Se sento ancora Milly Carlucci?”

A quanto pare il rapporto tra Milly Carlucci e Samantha Togni non è dei migliori anche se la ex ballerina del programma di Rai Uno spiega di avere molta stima per la conduttrice. Il tutto si sarebbe incrinato di fronte alla scelta fatta dalla Togni di dire addio al programma e oggi, a distanza di anni, nell’intervista a DiPiù spiega la natura del rapporto con la conduttrice.

“Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima” ha chiarito Samantha che comunque ha parlato dell’esperienza vissuta a Ballando con le Stelle come una delle migliori della sua vita.

Perché ha deciso, però, di andarsene? La Togni sottolinea come la sua scelta sia stata legata alla voglia di fare delle nuove avventure lavorative e confessa comunque di continuare a seguire la trasmissione come una normale telespettatrice, dal divano di casa.