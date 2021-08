Drusilla Gucci cambio look: dall’Isola dei Famosi a Federico Fashion Style

Personaggio iconico, decisamente lontano dai canoni televisivi Drusilla Gucci ha appassionato il pubblico grazie alla sua particolare partecipazione all’Isola dei Famosi dove si è mostrata senza filtri ma soprattutto ha manifestato il pittoresco modo d’essere e molto delle sue fragilità. Nonostante non fosse una protagonista dello spettacolo Drusilla ha superato più di un televoto durante la sua permanenza al reality della sopravvivenza, il pubblico l’ha amata sin fa subito e l’eliminazione è stata voluta proprio dalla naufraga.

Drusilla Gucci il new look incanta i followers

Nonostante sia nipote di uno degli stilisti più amati al mondo e abituata ad un jet set internazionale di rilievo Drusilla ha sempre mantenuto un basso profilo, ha cercato di tutelare la sua vita privata questo almeno fino alla sua partenza per l’Honduras. Dopo l’Isola la popolarità di Drusilla è cresciuta notevolmente e in questi mesi è stata anche protagonista del gossip: si è infatti parlato molto di una sua liason con Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island conosciuto per caso durante una vacanza.

Da naufraga a web star per Drusilla Gucci il passo è stato breve ed ora ha un seguito rilevante sui social dove ha tantissimi fan e riscuote un successo non indifferente per ogni cosa che fa. Ragazza bellissima, sempre curata ma non eccentrica Drusilla ama il suo particolare modo d’essere che d’adolescente le ha procurato non pochi problemi. Oggi piace al pubblico social e non solo. In una recente storia Drusilla ha condiviso il suo cambio look, la giovane influencer ripresa nel noto salone di Federico Fashion Style che a quanto pare le ha rivoluzionato il look donando alla sua folta chioma bionda un nuovo restyling.

Leggi anche —–>Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin sono stati insieme? L’ereditiera rompe il silenzio e confessa che

Drusilla Gucci chi è e che cosa fa oggi la web star

Drusilla Gucci ha moltissimi interessi, impegnata molto spesso nel mondo della moda come modella adora leggere ed è appassionata di letteratura. Attualmente sta frequentando un master in Garden Designer ed è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Sull‘Isola ha dimostrato d’essere una ragazza fragile ma anche determinata, non ha avuto nessun problema ha rivelare alcune sue strane passioni ma soprattutto ha interagito positivamente con gran parte del gruppo.

Leggi anche —–>Drusilla Gucci, chi sono e cosa fanno i suoi ricchissimi genitori

In una sua recente intervista rilasciata prima di conquistare il titolo di naufraga ha provato a spiegare il suo modo d’essere non sempre di facile comprensione: “Io non sono esattamente così come appaio, una persona mi può vedere tutta carina angelica, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, ma in realtà ho un animo un po’ tenebroso. Mi piacciono quelle cose che magari alla gente un po’ schifano.” L’influncer ha poi concluso: “Sono molto affascinata dalla morte, ritorna nei miei pensieri e soprattutto nelle mie scritture, perché a me piace scrivere… e poi la mia passione per le ossa. Colleziono ossa di animali che trovo nel mio bosco”.