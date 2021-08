Lutto per Massimo Lopez: morto ieri mattina il fratello, Giorgio Lopez

All’alba di ieri mattina, un grave lutto ha raggiunto l’attore Massimo Lopez: suo fratello maggiore, Giorgio Lopez, è venuto a mancare all’età di 74 anni. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio inviati a Massimo da parte dei suoi colleghi e amici più cari, tra i quali Mara Venier, Eros Ramazzotti, Sergio Friscia, Luca Ward e molti altri.

Giorgio Lopez, nato a Napoli il 16 febbraio 1947, è stato non solo un grande attore, ma anche un doppiatore, un regista teatrale e direttore del doppiaggio italiano. Era particolarmente conosciuto per aver dato la voce a molti importanti attori di Hollywood, tra i quali ricordiamo Danny DeVito, John Cleese e Dustin Hoffman. Laureato in Lettere all’università La Sapienza e diplomato all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, Giorgio è stato in grado, grazie alla sua voce versatile ed espressiva, di diventare uno dei pilastri del mondo del cinema.

Nel 2009, Giorgio Lopez ha vinto il premio Leggio d’oro per aver diretto il doppiaggio italiano del film Houdini – L’ultimo mago. Successivamente, nel 2015, gli è stato conferito il premio alla carriera al Festival delle voci d’attore.

L’annuncio di Massimo sui social

Nella giornata di ieri, tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il fratello di Giorgio, Massimo Lopez, ha voluto dedicare un ultimo messaggio al fratello.

“Mio fratello Giorgio questa mattina all’alba se n’è andato. È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Giorgio, ti voglio bene.”

Queste le parole con il quale Massimo Lopez ha voluto omaggiare suo fratello, per ricordare quanto non solo Giorgio fosse un grande artista, ma anche un grande uomo.

Leggi anche—>Veronica Cozzani la mamma di Belen e Cecilia ringiovanita: come si è mostrata

Leggi anche—>Un Posto al Sole, che fine ha fatto Lucianna De Falco, l’attrice nei panni di Dolly? Eccola oggi

L’omaggio di Tullio Solenghi

Anche Tullio Solenghi, collega, ma soprattutto amico dei fratelli Lopez, tramite il suo account social ha voluto dedicare alcune parole al grande Giorgio Lopez, scomparso ieri mattina: “[…] Abbiamo iniziato insieme. Ogni tanto ci incontravamo, ogni tanto ci telefonavamo. Mi manca un punto d’appoggio, e poi manca il fratello di un fratello che poi è diventato Massimo. Era una gran bella persona […]”.